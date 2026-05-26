Detienen a hombre investigado por dos violaciones en Saltillo

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Saltillo
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    Detienen a hombre investigado por dos violaciones en Saltillo
    El sujeto es originario de la ciudad de Monterrey.

La detención estuvo a cargo de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron a un hombre señalado como probable responsable de dos casos de violación ocurridos en distintos sectores de la ciudad, informó la corporación municipal.

El detenido fue identificado como Fernando “N”, de 42 años de edad, originario de Monterrey y actualmente residente en Saltillo. Tras su captura, fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes.

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De acuerdo con el reporte oficial, la detención derivó de las indagatorias realizadas por el Agrupamiento contra Delitos de Alto Impacto, luego de que el pasado 21 de mayo se denunciara una agresión sexual en la colonia Nazario Ortiz Garza, donde una joven de 19 años habría sido víctima del presunto agresor.

Las investigaciones señalan que el sujeto habría utilizado un engaño para acercarse a la víctima y a su hermano, haciéndose pasar por guardia de seguridad y acusándolos falsamente de un robo. Bajo ese argumento, los condujo a un sitio apartado, donde presuntamente cometió el abuso.

Como parte de las labores de investigación, agentes especializados analizaron imágenes obtenidas a través de cámaras de vigilancia particulares y del sistema de monitoreo urbano del Centro de Control y Comando (C2), lo que permitió identificar el perfil del probable responsable.

Las autoridades informaron además que Fernando “N” también estaría relacionado con otro caso de abuso sexual ocurrido el 19 de noviembre del año pasado, en perjuicio de una mujer de 24 años de edad, en las inmediaciones de la colonia Omega, sector colindante con Nazario Ortiz Garza.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que mantiene coordinación con la Fiscalía General del Estado de Coahuila para integrar las carpetas de investigación y dar seguimiento legal al caso.

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