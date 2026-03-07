Inicia Saltillo rehabilitación de plaza en ejido San Juan de la Vaquería; beneficiará a más de 350 familias

El Gobierno Municipal de Saltillo dio inicio a los trabajos de rehabilitación de la plaza pública del ejido San Juan de la Vaquería, una obra seleccionada directamente por la ciudadanía a través del programa de presupuesto participativo Participa Saltillo 2025. Durante el arranque de los trabajos, el alcalde Javier Díaz González destacó que este tipo de proyectos reflejan la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el destino de los recursos públicos. TE PUEDE INTERESAR: Los Pilares, cuna de estirpe tlaxcalteca en Saltillo

“El mejor resultado se logra cuando la ciudadanía y el gobierno trabajan de la mano para definir en qué se invierten los recursos. Hoy estamos aquí cumpliendo el compromiso con nuestra gente del campo para rehabilitar esta plaza pública”, expresó el edil. La obra contempla una inversión aproximada de 1.5 millones de pesos y forma parte de la estrategia municipal “Activa tu Parque”, cuyo objetivo es recuperar y mejorar los espacios públicos para convertirlos en áreas seguras, funcionales y adecuadas para la convivencia social y familiar. De acuerdo con el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, el proyecto incluye diversas acciones de mejora como rehabilitación de cordón cuneta, instalación de bancas, juegos infantiles, colocación de pasto sintético, maceteros, luminarias y arbolado, además de labores de limpieza y deshierbe en el entorno. El funcionario explicó que el programa Participa Saltillo permite que las y los ciudadanos presenten propuestas de obras para sus colonias o comunidades, mismas que posteriormente son analizadas y sometidas a votación para definir cuáles serán ejecutadas. OBRA RESPONDE A SOLICITUD DE LA COMUNIDAD Por su parte, el director de Desarrollo Rural, Diego David Fuentes Aguirre, señaló que la rehabilitación de la plaza responde a una petición reiterada por parte de los habitantes del ejido.

“Hoy estamos cristalizando un proyecto que la comunidad había solicitado desde hace tiempo. Con esta obra se beneficiará a más de 350 familias y además se fortalece la identidad y el atractivo del ejido San Juan de la Vaquería”, indicó. El alcalde recordó que dentro del mismo programa de presupuesto participativo también se han puesto en marcha otras acciones en distintos sectores de la ciudad, entre ellas la rehabilitación de plazas en las colonias Azteca, Lamadrid, Maravillas y Virreyes, así como obras de mejoramiento en callejones de la colonia Morelos y trabajos de rehabilitación vial en Lomas del Refugio. COORDINACIÓN ENTRE SOCIEDAD Y GOBIERNO Durante el evento, Gerardo Aguirre Flores, propietario de Vinos San Juan de la Vaquería, subrayó que la coordinación entre ciudadanos y autoridades municipales permite impulsar proyectos que fortalecen el patrimonio y la vida comunitaria del lugar. “Hoy no solo se mejora un espacio público; también se renueva la historia y la belleza de nuestro pueblo”, expresó. En representación de la comunidad, el comisariado ejidal Felipe Lucio Valdés agradeció al Gobierno Municipal por atender la solicitud de los habitantes y trabajar de manera conjunta para mejorar el entorno del ejido.

“Agradecemos este esfuerzo y seguiremos trabajando unidos para impulsar más mejoras para nuestra comunidad”, manifestó. Al arranque de los trabajos también asistieron Blanca Estela Herrera Paisano, regidora presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural; Patricia Alejandra Peña Aguirre, contralora municipal; Alberto Salinas, director del Instituto Municipal de Planeación; titulares de distintas dependencias municipales, integrantes de la Comisión Sectorial Rural de Participa Saltillo, miembros del Comité Pro Obra y habitantes del ejido.

