Los Pilares, cuna de estirpe tlaxcalteca en Saltillo

Desde los tiempos del antiguo pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala existió una huerta grande y generosa llamada Los Pilares. La enorme huerta abarcaba una buena franja de tierra junto al arroyo del pueblo, en el poniente de la ciudad, y se extendía desde la hoy calle de Ramos Arizpe hasta la calle de Lerdo de Tejada. No fue solo un conjunto de árboles: fue el corazón de un barrio, dio nombre a un arroyo, a una calle y a un templo dedicado a la Virgen de Guadalupe, y escenario de muchas historias que merecen ser contadas. Los Pilares fue además el nombre de uno de los arroyos que se desprendían del cauce principal del arroyo del pueblo. En el mapa de 1836, trazado por el cuerpo de ingenieros del Ejército Mexicano bajo el mando de Antonio López de Santa Anna, se registra la traza de la ciudad con los nombres de sus calles. Dicho plano indica con claridad que sobre el arroyo de Los Pilares había un puente para acceder a la huerta por la novena calle de Iturbide, hoy calle Manuel Pérez Treviño, en la cuadra que comienza al cruzar la calle de Emilio Carranza rumbo al poniente. Para 1867 ese tramo se le conocía como calle del Puente Antiguo, denominación que corresponde al tramo de la actual calle Pérez Treviño desde Emilio Carranza hacia el poniente, ello sugiere que dicho puente existía desde muchísimo tiempo atrás. TE PUEDE INTERESAR: Libro de Defunciones del Pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala EL SEGUNDO PUENTE En 1916, una solicitud del director de la Junta de Mejoras Materiales pedía al presidente municipal de Saltillo que los carretones de limpieza vaciaran su carga de basura en el arroyo Los Pilares, bajo el puente de la calle de Victoria. EL TEMPLO DE LOS PILARES Los orígenes del hoy Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe se remontan a finales del siglo XVIII. El 5 de julio de 1794, los vecinos del pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala enviaron a Monterrey una solicitud para construir una capilla en honor a la Virgen de Guadalupe, por no contar con un lugar donde venerarla. La autorización llegó el 14 de julio del mismo año, firmada por el obispo del Nuevo Reyno de León, el Dr. Andrés Ambrosio de Llanos y Valdés. El sitio elegido fue una pequeña elevación conocida como La Loma del Cituado, grafía de la época, en los linderos del pueblo de San Esteban. La ermita, sencilla y modesta, abrió sus puertas a principios del siglo XIX. No existe fotografía alguna de aquella primera construcción. Sin embargo, un análisis minucioso de una toma del fotógrafo Charles Betts Waite, captada en 1901 desde el Cerro del Pueblo, permite distinguir el templo por su parte trasera: su fachada daba al oriente y se aprecia claramente una construcción de mampostería con cierta prestancia, nada modesta, aunque de dimensiones pequeñas para la patrona del Tepeyac. En agosto de 1911 ese templo fue demolido para dar paso al edificio de estilo gótico que conocemos hoy, obra financiada por doña Trinidad Narro de Maas y diseñada por el ingeniero franco-canadiense Henri Guindon.

PORTADORES DE LA HERENCIA TLAXCALTECA Una de las familias tlaxcaltecas propietarias de la huerta de Los Pilares fue la de don Pedro Valerio de la Cruz y su esposa María Estéfana Carvajal. Las tierras desde la fundación de San Esteban, siempre en posesión de los tlaxcaltecas, habían pasado de mano en mano por generaciones. De esa estirpe proviene José María Gabriel Valerio Carvajal, quien heredó y recuperó parte de esas tierras. Don Gabriel estudió abogacía y se recibió en la Ciudad de México en 1879; de regreso a Saltillo ocupó cargos de peso: juez de Distrito, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia y secretario de Gobierno durante la administración del gobernador José María Garza Galán. Con el título en mano, dedicó también sus esfuerzos a recuperar legalmente las tierras arrebatadas a los tlaxcaltecas en las últimas décadas del siglo XIX. TE PUEDE INTERESAR: Los últimos guachichiles Tras servir con el gobernador Garza Galán, se retiró de la política y se dedicó a la docencia en el Ateneo Fuente. En 1909, el gobernador Jesús de Valle, como Gobernador de Coahuila, llamó al Lic. Gabriel Valerio a colaborar con su administración. Así, ejerció como gobernador interino de Coahuila durante un breve periodo en 1910, cargo que desempeñó con discreción. Un gesto generoso del Lic. Valerio, fue donar una porción de terreno de su propiedad de Los Pilares para abrir una pequeña calle detrás del Santuario de Guadalupe. En agradecimiento, el ayuntamiento dio su nombre a dicha calle. LA CHONA DE LOS PILARES Vayamos más atrás en el tiempo, en ese barrio vivió y trabajó una mujer que merece capítulo aparte. María Concepción Quiterio Valerio, no Asunción, como muchos la han llamado, prima hermana de Gabriel Valerio nació en 1825, hija de Juan José Quiterio y María Brígida Valerio. La joven Concepción abrió un merendero en 1840, muy cerca del templo de Los Pilares. En el merendero se ofrecían enchiladas en tortillas coloradas rellenas de queso fresco, cebolla cruda y papas en trocitos; chiles toreados; tamales envueltos en hoja de maíz, pulque almendrado y el famoso pan de pulque, herencia inconfundible de la herencia tlaxcalteca. La Chona servía su puesto con respeto y trataba a todos con igual dignidad, sin importar su rango. DISTINGUIDOS COMENSALES Enero de 1864. Benito Juárez llegaba a Saltillo como presidente itinerante de una República sitiada. La ciudad fue refugio temporal del mandatario por espacio de tres meses. Don Benito se sentó a la mesa de la Chona: sin palacio, sin guardia de honor, con la mente ocupada en asuntos de Estado, pero cuando el hambre llamaba, el presidente disfrutaba de las delicias que se preparaban en el merendero. Por ese mismo puesto pasó la comitiva del presidente Juárez: el poeta Guillermo Prieto, el hombre que le salvó la vida al enfrentarse con su cuerpo a los fusiles y gritar ”¡Los valientes no asesinan!”; el político, periodista e historiador Francisco Zarco, y el propio don Benito. Todos comieron, disfrutaron y pagaron como cualquier parroquiano. El 10 de diciembre de 1905, a los ochenta años, María Concepción Quiterio Valerio, viuda de Norberto Jiménez, murió en su casa de la última cuadra de la calle de Iturbide, a unos pasos de la calle de los Baños, hoy Francisco Murguía. Su partida, sin embargo, no significó el fin de su negocio. Hoy en día la quinta generación del merendero sigue al frente: los Valdés García continúan encendiendo el horno como hace poco más de ciento ochenta años, hazaña que pocos negocios en el mundo pueden presumir. Quien levantó el acta de defunción de la Chona fue, precisamente, el licenciado Gabriel Valerio, su primo hermano.

LOS HIJOS DE DON GABRIEL VALERIO En cada uno de ellos, de maneras distintas y a veces contradictorias, siguió viva la herencia de aquella tierra llamada Los Pilares. El primero de los varones, José Ricardo Valerio, a pesar de gozar de una posición económica muy estable, ingresó a las filas de la Revolución Mexicana. Su padre, quien siempre representó el orden porfirista, se negó rotundamente a las ideas revolucionarias de su hijo. Un día, José Ricardo cayó herido en una refriega y fue a dar a la casa familiar, ubicada en la esquina de Aldama y Xicoténcatl. Doña Antonia, al ver a su hijo gravemente herido, lo refugió en una de las caballerizas de la parte trasera para que fuera atendido por un médico. Desafortunadamente, el médico no pudo hacer nada y el joven murió. Doña Antonia, para evitar un disgusto con su esposo, prefirió guardar silencio. El cadáver fue sacado de la casa sin que nadie se enterara. Don Gabriel murió tres años más tarde sin conocer los últimos días de su hijo el rebelde. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Historia de la ciudad contada desde sus callejones VICENTE ANASTASIO VALERIO Estudió en el Colegio de San Juan Nepomuceno, cursó la preparatoria en el Ateneo Fuente y concluyó su carrera de Derecho en el Colegio Civil de Querétaro en 1916. Como su padre, dedicó su vida al servicio público y escaló prácticamente todos los peldaños de la justicia en Coahuila, hasta llegar a magistrado del Tribunal Superior; en varias ocasiones fungió también como gobernador interino. En 1970, el Ayuntamiento de Saltillo bautizó con su nombre el tramo de la calle Mixcoac entre Moctezuma y Álvaro Obregón. Su nieta, la señora Gloria Elena González Valerio, recuerda que los vecinos no recibieron con entusiasmo el cambio de nombre y que, al parecer, lograron revertirlo. Hay una imagen que define al hombre detrás del jurista, nunca le gustó manejar automóvil. En cierta ocasión, siendo gobernador interino, por las tardes después de atender los asuntos oficiales tomaba el camión rumbo a General Cepeda para atender su rancho El Chupadero, llamado así, según la familia, porque todo el dinero que invertía en él desaparecía. Cierto día se le hizo tarde, perdió el último camión y pidió aventón para regresar a Saltillo. Una vieja camioneta se detuvo y el licenciado, sin pensarlo, se acomodó en la caja. Al entrar a Saltillo, un agente de tránsito detuvo el vehículo: estaba prohibido transportar personas en la caja. En ese momento descendió el licenciado Valerio. El oficial lo reconoció de inmediato. —Señor licenciado... ¿qué está usted haciendo ahí? El chofer volteó, incrédulo. El asunto no pasó a mayores. El licenciado Valerio llegó a su casa como siempre: caminando.