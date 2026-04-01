Inmuebles bajo la lupa: ¿cómo se debe invertir?

Adquirir una vivienda ya no es solo una aspiración de vida y una manera de consolidar el patrimonio; se trata de una decisión financiera y una oportunidad de inversión que debe analizarse cuidadosamente. Si bien la compra de un inmueble es, en términos generales, una opción segura a largo plazo, es necesario evaluar de manera crítica sus riesgos y beneficios. El Dr. Luis Fernando Gómez de León, experto en ciencias administrativas, economía y finanzas, explica que los inmuebles nunca se deprecian; al contrario, con el tiempo su valor irá incrementándose. Sin embargo, esto solo aplica al terreno, pues la construcción sí puede depreciarse. ¿Qué se debe analizar? En primera instancia, las cuestiones legales, es decir, ¿cuenta con los permisos, autorizaciones, libertad de gravamen y no se encuentra como garantía para un crédito? En segundo lugar, se debe evaluar su plusvalía real. Esta se calcula a partir del acceso a servicios como luz, agua, gas, pero también a plazas comerciales, centros deportivos o educativos. “Esa plusvalía también puede llegar a ser un poco ilusoria, porque muchas veces se lleva a cabo un desarrollo sumamente residencial de alto perfil y la realidad es que las vialidades, los servicios, todo lo que rodea, pues realmente se encuentran muy lejos y no representa la plusvalía real”, señaló el experto.

Los beneficios son visibles a largo plazo. A diferencia de otras opciones de inversión, los bienes inmuebles no van a perder su valor por la apreciación de los terrenos; mientras que invertir en acciones de una empresa o bonos implica un mayor riesgo. “En algunos años el valor de las acciones se incrementará, en algunos otros disminuirá y es en ese proceso en donde podemos ver la diferencia sustancial con el bien inmueble. Porque siempre su tendencia va a ser hacia la alza, o sea, la apreciación del valor, no a la depreciación del mismo”, añadió.