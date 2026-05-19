Congreso de Coahuila reitera llamado a Ferromex por riesgos en cruces ferroviarios

El llamado ocurre tras el reciente accidente registrado en Saltillo, donde un tren embistió a una mujer y sus hijas, hecho que causó el fallecimiento de una menor de tres años de edad. Fraustro señaló que estos hechos recientes evidencian las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan diariamente peatones y familias que transitan cerca de las vías férreas, además de la falta de infraestructura adecuada para prevenir accidentes.

Por cuarta ocasión en la actual legislatura, la diputada Beatriz Fraustro presentó desde el Congreso de Coahuila un exhorto dirigido a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Ferromex y autoridades municipales para reforzar las medidas de seguridad en los cruces ferroviarios ubicados en zonas urbanas y habitacionales del estado.

La legisladora pidió fortalecer de manera prioritaria las acciones de prevención en puntos donde las vías férreas cruzan o colindan con áreas habitacionales, especialmente cerca de viviendas, escuelas y zonas de tránsito peatonal. Entre las medidas planteadas se encuentran la instalación de barreras de protección, señalética y la construcción de puentes peatonales en cruces considerados de alto riesgo.

Recordó que desde el inicio de la legislatura se han realizado distintos llamados para que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario evalúe las condiciones físicas de los cruces ferroviarios en Coahuila y verifique si cumplen con las medidas necesarias de seguridad, ya que el estado se mantiene entre las entidades con mayor incidencia de siniestros ferroviarios en el país.

En entrevista, señaló que hasta el momento no han recibido respuesta a los exhortos previamente presentados y advirtió que los incidentes relacionados con el ferrocarril continúan registrándose tanto en Coahuila como en otros estados del norte del país.

“No quitamos el dedo del renglón. Es importante que Ferromex al menos coloque la señalética que por ley corresponde y también las limitaciones”, mencionó.