Coahuila: Suman más de 200 agresores arrestados por violar medidas de protección

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    Coahuila: Suman más de 200 agresores arrestados por violar medidas de protección
    La violencia de género sigue siendo uno de los principales focos en materia de prevención de delitos. Unsplash

Katy Salinas, fiscal especializada, señala que agresiones no son por el alcohol o el calor, sino por una cultura enraizada al sistema patriarcal

La fiscal de las Mujeres y la Niñez en Coahuila, Katy Salinas, indicó que de diciembre a la fecha se han realizado 200 arrestos de hombres que violaron órdenes de restricción y se acercaron a mujeres víctimas de violencia.

Salinas señaló que desde diciembre se anunció la expansión de servicios especializados en diversas regiones del estado. Destacó que la violencia familiar se mantiene como la principal problemática social en la entidad, una realidad que no distingue posiciones económicas, niveles educativos ni religiones.

Respecto a la procuración de justicia, informó que en los últimos meses se ha logrado el arresto de más de 200 agresores. Estas personas contaban con medidas de protección vigentes y, pese a la restricción legal, volvieron a molestar o agredir físicamente a las víctimas.

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Tras los reportes, la autoridad giró órdenes de arresto que derivaron en detenciones de hasta 36 horas en celdas. Indicó que, con frecuencia —aunque sin precisar cifras—, estos casos derivan en la judicialización de las carpetas de investigación y en el traslado de los expedientes ante un juzgado para la emisión de órdenes de aprehensión definitivas.

$!Katy Salinas, fiscal especializada, señaló que las agresiones contra la mujer sigue siendo un tema en que la cultura machista sigue incidiendo.
Katy Salinas, fiscal especializada, señaló que las agresiones contra la mujer sigue siendo un tema en que la cultura machista sigue incidiendo. Especial

AVANZAN CON MP’S ESPECIALIZADOS

Entre los avances más significativos se reporta la instalación, por primera vez, de Ministerios Públicos especializados en la atención de violencia de género contra mujeres, niñas y niños en municipios de la región Laguna, como San Pedro y Francisco I. Madero.

Estas unidades cuentan con un equipo interdisciplinario integrado por peritos psicólogos, médicas forenses y criminólogas.

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Comentó que esta estrategia de proximidad institucional también se replica en la región Carbonífera, en municipios como Múzquiz, así como en la región de los Cinco Manantiales, donde abarca municipios como Zaragoza y Allende.

SUMAN MÁS DE 10 MIL LLAMADAS DE AUXILIO

Desde la puesta en marcha de los centros especializados, el pasado 9 de diciembre, el centro de atención telefónica ha registrado más de 10 mil llamadas de auxilio.

Ante esta situación, Salinas subrayó que la seguridad y la atención educativa no se suspenderán pese a la veda electoral, por lo que se mantendrá un ritmo de trabajo constante.

Asimismo, desmintió el mito de que el calor incrementa la violencia y sostuvo que la raíz de esta problemática es cultural. Fue tajante al señalar que la violencia no es causada por el calor, el alcohol, las drogas o los resultados deportivos.

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“El problema es la cultura patriarcal, donde se piensa que el hombre es superior y la mujer es un objeto”, explicó la funcionaria.

Detalló que el ciclo de violencia suele recrudecer cuando la mujer decide terminar la relación, pues el agresor siente que pierde el control sobre lo que considera de su propiedad. Por ello, señaló, los feminicidios registrados en los últimos años han sido perpetrados principalmente por parejas o exparejas.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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