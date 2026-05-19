Chevrolet Aveo y Groove serán ensamblados en Coahuila; GM producirá en Ramos Arizpe el auto que usa Sheinbaum

General Motors (GM) anunció que a partir de 2027 comenzará el ensamblaje en Ramos Arizpe, Coahuila, de los modelos Chevrolet Aveo y Chevrolet Groove, vehículos que actualmente son importados desde Asia, como parte de una estrategia vinculada al denominado Plan México y enfocada en fortalecer la producción nacional. El anuncio fue realizado este martes 19 de mayo por Francisco Garza, CEO de General Motors en México, quien detalló que las unidades serán armadas en la planta de Ramos Arizpe, con el objetivo de abastecer al mercado nacional.

De acuerdo con el directivo, la compañía proyecta alcanzar una producción de 80 mil vehículos hacia el año 2030. “A partir de 2027, tendremos el ensamble de unidades para el mercado nacional para alcanzar 80 mil autos hacia 2030”, señaló Garza durante el anuncio. Los modelos contemplados dentro de este proyecto son el Chevrolet Groove y el Chevrolet Aveo, dos vehículos de amplia presencia en el mercado mexicano. Durante su participación, el directivo destacó particularmente al Aveo, al referirse a él como uno de los vehículos de mayor demanda en el país y mencionar que también es utilizado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. “Sé que es el favorito de la Presidencia de la República y actualmente el vehículo más vendido en el mercado mexicano”, indicó.

PRODUCCIÓN NACIONAL Y MENOR DEPENDENCIA DE IMPORTACIONES General Motors explicó que el traslado del ensamblaje de ambos modelos a territorio mexicano busca ampliar la capacidad instalada de la empresa, reducir la dependencia de importaciones y aumentar el contenido manufacturero nacional en la industria automotriz. Francisco Garza describió el proyecto como una iniciativa diseñada específicamente para el mercado mexicano. “Este es un proyecto concebido en México para México, que fortalece la producción nacional y contribuye a reducir la dependencia del exterior (...) Es una prueba de que el Plan México funciona”, afirmó. La decisión implica un cambio en la cadena de suministro de estos vehículos, ya que actualmente los modelos son importados desde Asia. MARCELO EBRARD DESTACA INVERSIÓN Y MANUFACTURA NACIONAL El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se refirió al anuncio y reconoció la decisión de General Motors de trasladar la producción de ambos automóviles a México. El funcionario destacó que, históricamente, la fabricación fuera del país respondía a menores costos de producción. “Porque era más barato hacerlo en otro lado, hay que reconocerles de invertir por ahora mil millones de dólares más lo que venga y producir en México vamos a empezar a ver más y más partes, componentes hechos en nuestro país”, comentó. La medida, añadió, forma parte de una estrategia para incrementar la participación de componentes nacionales dentro de la industria automotriz instalada en México. EL AVEO, EL AUTOMÓVIL QUE UTILIZA CLAUDIA SHEINBAUM DESDE SU ETAPA COMO ACADÉMICA Durante el anuncio también se recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha mencionado públicamente que utiliza un Chevrolet Aveo desde antes de ocupar cargos en el gobierno federal. La mandataria ha señalado en distintas ocasiones que conserva dicho vehículo desde su etapa como académica en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “Sigo teniendo mi Aveo, siempre he pensado que el auto compacto es el que genera menos emisiones”, declaró anteriormente la presidenta. Con este anuncio, el modelo que Sheinbaum ha identificado como su automóvil de uso personal pasará a portar el distintivo “Hecho en México”, al ser ensamblado en la planta de Ramos Arizpe a partir de 2027. El proyecto forma parte de los planes de expansión de General Motors en el país y se suma a las estrategias orientadas a incrementar la producción automotriz nacional y el contenido manufacturero desarrollado dentro del territorio mexicano.

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