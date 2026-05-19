Coahuila: Legisladora busca prohibir traslado de trabajadores en cajas de camionetas y vehículos de carga

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Coahuila: Legisladora busca prohibir traslado de trabajadores en cajas de camionetas y vehículos de carga
    La diputada Zulmma Guerrero presentó una iniciativa para prohibir el traslado de trabajadores en cajas de camionetas y vehículos de carga, además de establecer sanciones para quienes incumplan la normativa. REDES SOCIALES

La iniciativa plantea sanciones de hasta 23 mil pesos para quienes permitan o realicen el traslado de personas en vehículos no acondicionados para pasajeros

Ante un escenario donde miles de trabajadores en Coahuila son trasladados diariamente en condiciones inseguras, expuestos en cajas de camionetas y vehículos de carga sin medidas de protección, la diputada Zulmma Guerrero, de Unidad Democrática de Coahuila (UDC), presentó este martes en el Congreso local una iniciativa para prohibir este tipo de prácticas y establecer sanciones para quienes las permitan.

La propuesta plantea reformas a la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable del Estado para incorporar el principio de seguridad en la movilidad laboral y establecer que el transporte especializado de personal únicamente pueda realizarse en unidades autorizadas y acondicionadas para el traslado seguro de personas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/campanas-electorales-vacian-sesiones-del-congreso-de-coahuila-GK20803243

En la exposición de motivos, la legisladora advirtió que en municipios como Saltillo, Torreón, Ramos Arizpe, Monclova y Piedras Negras es frecuente observar cuadrillas de trabajadores trasladándose en condiciones inseguras, expuestos a accidentes, caídas o lesiones graves durante los trayectos hacia centros de trabajo.

Explicó que muchas personas aceptan estos traslados por falta de alternativas, especialmente en actividades relacionadas con construcción, mantenimiento, industria y obra privada, donde el traslado suele quedar bajo responsabilidad de contratistas o empleadores.

La reforma propone modificar los artículos 4, 21 y 22 de la ley estatal para dejar establecido que los vehículos de carga no podrán utilizarse para transportar personas en cajas, redilas, bateas o plataformas, salvo en casos permitidos expresamente por la normativa y siempre garantizando condiciones de seguridad.

Además, contempla nuevas sanciones para operadores, concesionarios o permisionarios que permitan estas prácticas. Las multas por esta práctica irían de 21 a 100 UMAS, que actualmente tendrían un valor de 11 mil 731 pesos; mientras que para concesionarios podrían alcanzar hasta 200 UMAS, es decir, 23 mil 462 pesos, además del retiro de la unidad de circulación.

La propuesta también busca que las autoridades estatales coordinen acciones con municipios, empresas, contratistas y cámaras empresariales para ordenar el transporte laboral y prevenir accidentes.

El documento sostiene que el traslado seguro de trabajadores forma parte del derecho a la movilidad, a la integridad personal y al trabajo digno, por lo que advierte que las condiciones de riesgo durante los trayectos también representan una vulneración de derechos laborales y humanos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Transporte
trabajadores

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


CONGRESO DE COAHUILA

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
General Motors confirmó que el Chevrolet Aveo y Groove serán ensamblados en Ramos Arizpe, Coahuila, como parte del Plan México.

Chevrolet Aveo y Groove serán ensamblados en Coahuila; GM producirá en Ramos Arizpe el auto que usa Sheinbaum
Sheinbaum, en problemas

Sheinbaum, en problemas
true

Inzunza, el rey de Sinaloa
true

POLITICÓN: Morenistas laguneros alistan desbandada al PRI ante nepotismo
Alan Christian Duarte, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo, recalcó lo positivo de las mayores ventas por el uso de las utilidades de la clase trabajadora.

Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo reportan mayor actividad por depósito de utilidades
Entre las características proporcionadas para su identificación se encuentran una estatura aproximada de 1.62 metros, peso de 70 kilogramos y cabello mediano color castaño oscuro, además de la ropa que vestía al momento de desaparecer.

Buscan a adolescente desaparecido en Saltillo; fue visto por última vez en Topo Chico
Un árbol de gran tamaño permanece sobre el techo de dos aulas después de caer durante el fin de semana, provocando daños materiales y aumentando la preocupación de la comunidad educativa por la seguridad de los estudiantes.

Saltillo: cierran primaria Manuel Acuña ante falta de atención a riesgos en el plantel
Donald Trump y Xi Jinping durante el cierre de su cumbre del viernes en Pekín, un encuentro que analistas consideran que ha servido para “educar” al presidente estadounidense sobre la cuestión de Taiwán.

La táctica de Trump sobre Taiwán ya es un regalo para China