Intensifican embellecimiento de fachadas en el Centro de Saltillo

El Ayuntamiento de Saltillo informó que mantiene trabajos de rehabilitación de fachadas, limpieza y mantenimiento en distintos sectores de la ciudad, mediante cuadrillas municipales y brigadas del programa “Aquí Andamos”. Según el Gobierno Municipal, como parte de la primera etapa del programa de Embellecimiento de Fachadas, personal municipal realizó labores sobre la calle Miguel Ramos Arizpe, en el tramo comprendido entre Manuel Acuña y José María Morelos y Pavón, en el primer cuadro de la ciudad.

Se señaló que estas acciones forman parte de una estrategia enfocada en la imagen urbana del Centro Histórico y en la conservación de espacios vinculados con la identidad de Saltillo. De acuerdo con el reporte, brigadas de “Aquí Andamos” también realizaron limpieza integral en áreas verdes de la colonia Satélite Sur, principalmente entre las calles Mariano Azuela, José Joaquín Fernández de Lizardi y Cuquita Cepeda de Dávila. En ese sector, se llevaron a cabo trabajos de deshierbe, retiro de basura, poda y mantenimiento general en espacios de convivencia. También se reportaron labores de limpieza profunda, retiro de basura y desechos en diversos sectores de las colonias Fundadores, Vista Hermosa y Postal Cerritos.

Según el municipio, estos trabajos buscan prevenir focos de infección, mejorar la imagen urbana y eliminar fauna nociva en favor de la salud de las y los habitantes de esas zonas. El alcalde Javier Díaz González informó que, como parte de las labores permanentes de atención a instituciones educativas, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable retiró ramas y troncos secos al interior del Jardín de Niños “Andrés Quintana Roo”. El plantel se ubica entre las calles Olivos y Los Sauces, en la colonia Valle Verde.

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