¿Dónde ver el Mundial en Saltillo? Parque Centro tiene más de 27 opciones gastronómicas para acompañar cada partido

Cada cuatro años ocurre lo mismo. La ciudad cambia de ritmo. Los horarios se ajustan a los partidos, las conversaciones giran alrededor de los resultados y cualquier reunión se convierte en una oportunidad para hablar de futbol. Pero conforme avanza el Mundial, surge una pregunta que va más allá de lo que sucede dentro de la cancha: ¿Dónde vale la pena vivir esta experiencia? Porque el Mundial nunca ha sido únicamente futbol. Es el desayuno que se alarga porque el partido se fue a tiempos extra. La comida con amigos para apoyar a la selección favorita. La sobremesa donde se analiza el gol de la jornada. Los encuentros improvisados que terminan convirtiéndose en recuerdos. Por eso, cada vez más personas buscan espacios que ofrezcan algo más que un restaurante o una cafetería.

Buscan lugares donde puedan pasar varias horas, donde cada integrante del grupo encuentre algo que le guste y donde la experiencia continúe incluso después del silbatazo final. ¿POR QUÉ PARQUE CENTRO SE HA CONVERTIDO EN PUNTO DE ENCUENTRO? En Saltillo, uno de esos lugares es Parque Centro. Su principal fortaleza no radica en un solo concepto gastronómico, sino en la posibilidad de elegir entre más de 27 opciones gastronómicas dentro de un mismo entorno. Esa diversidad permite que cada visita sea distinta. Algunos prefieren comenzar el día con un desayuno relajado; otros buscan una comida para compartir durante el partido o una cena para cerrar la jornada mundialista. Y para cada plan existe una propuesta diferente. UNA OFERTA GASTRONÓMICA PARA TODOS LOS GUSTOS Dentro de Parque Centro conviven conceptos que se han convertido en referentes de la gastronomía local.

Desde la propuesta de Il Mercato Gentiloni fusiona tradición mexicana e italiana en cada platillo; La Casa del Caballo aporta su ambiente de bar y steakhouse con “la más fina selección de cortes prime” y extensa carta de vinos y destilados; El Tapanco, con historia en la ciudad, ofrece comida internacional en un espacio moderno. Epazote, recién inaugurado en el edificio Maia, propone complementar la oferta actual: cocina tradicional mexicana auténtica, con platillos de “comida real mexicana”. Y para quienes prefieran cervezas y buen ambiente, La Huérfana sirve sus galardonadas cervezas artesanales locales en un ambiente relajado y familiar. Y eso es sólo una parte de la oferta. La verdadera diferencia está en que todos estos conceptos conviven en un mismo espacio, permitiendo que grupos con gustos distintos encuentren una opción adecuada sin necesidad de recorrer varios puntos de la ciudad. EL MUNDIAL CAMBIÓ LA FORMA DE REUNIRSE Los grandes eventos deportivos suelen transformar la manera en que las personas conviven. El Mundial no es la excepción. Más allá de los partidos, la afición busca lugares donde la experiencia sea completa: buena comida, comodidad, espacios para convivir y la posibilidad de extender la reunión mucho después de que termina el encuentro.

En ese sentido, Parque Centro responde a una tendencia cada vez más evidente en Saltillo: la búsqueda de espacios que integren gastronomía, entretenimiento y convivencia en un mismo lugar. LAS MEJORES HISTORIAS OCURREN FUERA DE LA CANCHA Los goles generan emoción. Las victorias generan recuerdos. Pero las mejores historias suelen ocurrir fuera del estadio. Suceden alrededor de una mesa. En una conversación que se extiende después del partido. En el abrazo que sigue a un gol inesperado. En las horas compartidas con quienes hacen que cada encuentro valga la pena. Mientras el mundo pone la mirada en las sedes mundialistas, Saltillo también vive su propia fiesta futbolera. Y para muchos aficionados, esa experiencia tiene un punto de encuentro cada vez más claro: un lugar donde el futbol se disfruta tanto como la comida y donde cada partido encuentra una forma distinta de celebrarse. Porque algunas experiencias duran 90 minutos. Las mejores permanecen mucho más tiempo. PARQUE CENTRO EN CIFRAS +27 opciones gastronómicas Restaurantes, cafeterías, cerveza artesanal y espacios de convivencia Un solo lugar para reunirse antes, durante y después de cada partido Ubicación estratégica en una de las zonas con mayor crecimiento de Saltillo DIRECCIÓN: Blvd. Galerías s/n, Los Parques, 25279 Saltillo, Coah. REDES SOCIALES: FB: Parque Centro IG: @parquecentromx

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