Intenta sexagenario en moto eléctrica cambiar de carril y lo arrolla auto en Saltillo

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    Intenta sexagenario en moto eléctrica cambiar de carril y lo arrolla auto en Saltillo
    El percance ocurrió cuando el adulto mayor intentó cambiar de carril y se incorporó de forma repentina al paso de un vehículo Volkswagen Golf, lo que derivó en la colisión. ULISES MARTÍNEZ

Testigos del accidente alertaron de inmediato al número de emergencias 911, lo que permitió la rápida movilización de cuerpos de auxilio al lugar del percance

Un hombre de 65 años resultó lesionado luego de verse involucrado en un accidente vial registrado sobre la calzada Francisco I. Madero, a la altura de la colonia Óscar Flores Tapia, en Saltillo.

De acuerdo con las declaraciones de los testigos, el percance ocurrió alrededor de las 10:30 horas, cuando el adulto mayor circulaba por la vialidad mencionada e intentó cambiar de carril, pero se atravesó al paso de un automóvil que circulaba por la misma vía, lo que provocó la colisión.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/detienen-a-seis-en-saltillo-por-homicidio-en-colonia-zaragoza-continuan-investigaciones-CP21597647
$!Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención al conductor lesionado, quien presentaba heridas de consideración, principalmente en la zona de la cabeza.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención al conductor lesionado, quien presentaba heridas de consideración, principalmente en la zona de la cabeza. ULISES MARTÍNEZ

Tras el impacto con un vehículo Volkswagen Golf, conducido por José Manuel ¨N¨, de 26 años, testigos solicitaron apoyo al número de emergencias 911, por lo que al sitio acudieron elementos de la Cruz Roja para brindar atención al conductor lesionado.

Los paramédicos valoraron a Hermenegildo ¨N¨, de 65 años, quien presentaba diversas lesiones derivadas del accidente, entre ellas una de consideración en la cabeza, la cual presentaba sangrado y requería atención médica especializada.

$!El lesionado fue estabilizado en el sitio y posteriormente trasladado a la Clínica No. 2 del IMSS, donde quedó bajo observación médica para su valoración especializada.
El lesionado fue estabilizado en el sitio y posteriormente trasladado a la Clínica No. 2 del IMSS, donde quedó bajo observación médica para su valoración especializada. ULISES MARTÍNEZ

Una vez estabilizado, el hombre fue trasladado por personal de la Cruz Roja a la Clínica No. 2 del IMSS, donde quedó bajo observación médica.

Elementos de Tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y determinar las responsabilidades derivadas del accidente, mientras las unidades involucradas fueron retiradas de la vialidad.

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