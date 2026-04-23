Invade carril y se impacta contra ruta 8 Morelos, en Saltillo

La mañana de este jueves se registró un accidente en el periférico Luis Echeverría Álvarez entre un automóvil particular y una ruta urbana, lo que originó el bloqueo de la vialidad por unos minutos y daños materiales en los participantes, en Saltillo.

El percance se reportó minutos antes de las 08:00 horas, donde autoridades municipales señalaron como presunta responsable a la conductora de un Volkswagen Jetta, quien circulaba por la lateral de la vialidad.