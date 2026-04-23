Invade carril y se impacta contra ruta 8 Morelos, en Saltillo

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Saltillo
/ 23 abril 2026
    Invade carril y se impacta contra ruta 8 Morelos, en Saltillo
    La circulación en el periférico Luis Echeverría Álvarez se vio parcialmente afectada durante varios minutos, generando tráfico en uno de los tramos más transitados de la ciudad. ULISES MARTÍNEZ

El vehículo terminó impactado contra la estructura de un puente tras perder el control; sin embargo, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales

La mañana de este jueves se registró un accidente en el periférico Luis Echeverría Álvarez entre un automóvil particular y una ruta urbana, lo que originó el bloqueo de la vialidad por unos minutos y daños materiales en los participantes, en Saltillo.

El percance se reportó minutos antes de las 08:00 horas, donde autoridades municipales señalaron como presunta responsable a la conductora de un Volkswagen Jetta, quien circulaba por la lateral de la vialidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/regresa-por-objeto-y-es-atropellada-menor-resulta-lesionada-en-saltillo-BB20212311
$!ScreenshotEl impacto entre ambas unidades provocó daños materiales considerables, aunque no se reportaron personas lesionadas tras el percance registrado antes de las 08:00 horas.
ScreenshotEl impacto entre ambas unidades provocó daños materiales considerables, aunque no se reportaron personas lesionadas tras el percance registrado antes de las 08:00 horas. ULISES MARTÍNEZ

Sin embargo, metros antes de llegar a la intersección con el bulevar Nazario Ortiz Garza, la mujer perdió el control del volante, lo que ocasionó que tampoco pudiera controlar el auto.

Tras ello, el vehículo invadió el carril izquierdo, donde fue impactado por un camión de la ruta 8 Morelos, el cual circulaba de manera normal por su carril.

$!La conductora del vehículo particular fue señalada como presunta responsable tras perder el control del volante e invadir el carril izquierdo, donde circulaba un camión de la ruta 8 Morelos.
La conductora del vehículo particular fue señalada como presunta responsable tras perder el control del volante e invadir el carril izquierdo, donde circulaba un camión de la ruta 8 Morelos. ULISES MARTÍNEZ

El accidente no dejó personas lesionadas, pero el paso vehicular se vio afectado de forma parcial, lo que generó tráfico en la zona. Personal de Tránsito Municipal acudió para abanderar el sitio hasta el retiro de las unidades involucradas.

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