Invade carril y se impacta contra ruta 8 Morelos, en Saltillo
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El vehículo terminó impactado contra la estructura de un puente tras perder el control; sin embargo, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales
La mañana de este jueves se registró un accidente en el periférico Luis Echeverría Álvarez entre un automóvil particular y una ruta urbana, lo que originó el bloqueo de la vialidad por unos minutos y daños materiales en los participantes, en Saltillo.
El percance se reportó minutos antes de las 08:00 horas, donde autoridades municipales señalaron como presunta responsable a la conductora de un Volkswagen Jetta, quien circulaba por la lateral de la vialidad.
Sin embargo, metros antes de llegar a la intersección con el bulevar Nazario Ortiz Garza, la mujer perdió el control del volante, lo que ocasionó que tampoco pudiera controlar el auto.
Tras ello, el vehículo invadió el carril izquierdo, donde fue impactado por un camión de la ruta 8 Morelos, el cual circulaba de manera normal por su carril.
El accidente no dejó personas lesionadas, pero el paso vehicular se vio afectado de forma parcial, lo que generó tráfico en la zona. Personal de Tránsito Municipal acudió para abanderar el sitio hasta el retiro de las unidades involucradas.