Regresa por objeto y es atropellada: menor resulta lesionada en Saltillo

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Saltillo
/ 23 abril 2026
    Regresa por objeto y es atropellada: menor resulta lesionada en Saltillo
    Testigos solicitaron apoyo a los servicios de emergencia luego de que la joven cayera al pavimento tras el impacto, lo que generó movilización de cuerpos de auxilio en la zona. ULISES MARTÍNEZ

El conductor del vehículo señaló que intentó frenar al percatarse de la presencia de la menor; sin embargo, no logró evitar el impacto

Una joven resultó lesionada tras ser atropellada la mañana de este jueves en el cruce de Palacio de Justicia y Javier García Villarreal, luego de un incidente ocurrido al momento de intentar cruzar la vialidad, en Saltillo.

De acuerdo con el reporte, la joven identificada como Jimena, de 15 años, cruzaba la calle Javier García Villarreal con dirección hacia la Alameda Zaragoza, pero en un momento regresó para intentar, aparentemente, levantar algo que se le cayó hacia el lado contrario, sin percatarse de un vehículo que iba circulando.

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$!De acuerdo con los primeros reportes, la menor regresó sobre sus pasos al intentar recoger un objeto que se le cayó, momento en el que no advirtió la cercanía del automóvil.
De acuerdo con los primeros reportes, la menor regresó sobre sus pasos al intentar recoger un objeto que se le cayó, momento en el que no advirtió la cercanía del automóvil. ULISES MARTÍNEZ

El automóvil involucrado es un Ford Fusion con placas de Tamaulipas, conducido por Daniel ¨N¨, de 22 años de edad, quien, al notar la presencia de la joven, frenó, aunque no logró evitar el impacto.

Tras el golpe, la joven cayó al pavimento, por lo que testigos solicitaron apoyo a los servicios de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención.

La lesionada fue valorada en el sitio, sin que hasta el momento se haya informado sobre la gravedad de sus lesiones o si sería trasladada a un hospital.

$!Elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento del accidente y coordinar las acciones correspondientes, incluyendo la posible conciliación entre las partes involucradas.
Elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento del accidente y coordinar las acciones correspondientes, incluyendo la posible conciliación entre las partes involucradas. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de la Policía Municipal también acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y coordinar el procedimiento correspondiente, en el que se buscaría llegar a un acuerdo entre las partes por las lesiones ocasionadas.

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