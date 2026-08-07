Investigan muerte de hombre al interior de un domicilio en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Autoridades municipales tomaron conocimiento de una persona sin vida al interior de un domicilio ubicado en la calle Ricardo Flores Magón, en la colonia Lázaro Cárdenas, en Ramos Arizpe. El hombre fue localizado tirado sobre el piso, rodeado de sangre, dentro de una de las habitaciones de la vivienda. Al momento del hallazgo presentaba una lesión sangrante en la cabeza.

Elementos municipales acudieron al lugar tras recibir el reporte y acordonaron el área para preservar el sitio mientras se realizaban las primeras diligencias. Durante la intervención, los oficiales localizaron dentro del domicilio a una mujer que se encontraba escondida, por lo que fue asegurada y puesta a disposición de las autoridades correspondientes. Se espera que la mujer rinda su declaración para establecer qué ocurrió y determinar si tuvo alguna participación en los hechos. El hombre, de entre 30 y 35 años, presentaba además una lesión producida por un objeto punzocortante en el costado izquierdo del tórax.