Invita Seminario de Saltillo a conferencia sobre la guerra cristera

Bajo el título “1926-1929 El conflicto religioso en México: resistencia cristera y solución diplomática”, el encuentro propone un análisis profundo de los acontecimientos que marcaron la confrontación entre el Estado mexicano y la Iglesia Católica, así como de los procesos políticos y diplomáticos que permitieron poner fin a los enfrentamientos.

Con el propósito de fortalecer la formación histórica, cultural y pastoral, el Seminario de Saltillo anunció la realización de una conferencia especializada que abordará uno de los capítulos más intensos y determinantes del México contemporáneo: el conflicto religioso registrado entre 1926 y 1929.

El evento se llevará a cabo el viernes 22 de Mayo a las 10:00 horas en el auditorio del Seminario de Saltillo.

UNA MIRADA ACADÉMICA A UN EPISODIO QUE MARCÓ AL PAÍS

La exposición estará a cargo del presbítero Jesús Treviño Guajardo, actual rector del Seminario de Monterrey, quien compartirá una revisión documentada sobre los factores sociales, políticos y religiosos que detonaron la resistencia civil y armada durante aquellos años.

La ponencia también profundizará en el papel que desempeñaron los canales de negociación y los acuerdos diplomáticos que hicieron posible el cese de las hostilidades, abriendo paso a una nueva etapa en la relación entre las instituciones civiles y eclesiásticas del País.

DETALLES DEL EVENTO

El evento forma parte de los esfuerzos institucionales por promover espacios de análisis que permitan comprender, desde una perspectiva histórica y crítica, los procesos que han moldeado la identidad religiosa y social de México.