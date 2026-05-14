Inicia Cáritas de Saltillo venta especial de vestidos para apoyar a adultos mayores

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    Inicia Cáritas de Saltillo venta especial de vestidos para apoyar a adultos mayores
    Los vestidos fueron donaciones de la ciudadanía y de algunas tiendas de la ciudad; las ganancias obtenidas se destinarán al asilo “El Buen Samaritano”. FREEPIK

El bazar iniciará este viernes en Merco Centro; lo recaudado será destinado a la Casa Hogar “El Buen Samaritano”

Con vestidos de distintos estilos, tallas y precios, Cáritas de Saltillo pondrá en marcha este viernes una venta especial en su bazar ubicado en Merco Centro, cuyos recursos serán destinados a la atención de adultos mayores de la Casa Hogar “El Buen Samaritano”.

El arranque oficial de la actividad se realizará este 15 de mayo a las 9:45 horas en el Bazar Cáritas, en Pérez Treviño y Allende, en el segundo piso de Plaza Merco Centro.

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De acuerdo con la asociación, durante los próximos días se ofrecerán prendas para uso diario, eventos y ocasiones especiales, incluyendo vestidos de cóctel y noche, como parte de una campaña de recaudación para apoyar el funcionamiento de la casa hogar.

La organización informó previamente que muchas de las prendas fueron donadas por comercios locales y ciudadanos, lo que permitió reunir una amplia variedad de modelos y tallas.

Los fondos obtenidos serán utilizados para cubrir necesidades de los cerca de 50 adultos mayores que habitan en la Casa Hogar “El Buen Samaritano”, entre ellas alimentación, medicamentos, artículos de higiene y otros gastos básicos.

$!La venta masiva de vestidos será del 15 al 17 de mayo en la Zona Centro de Saltillo.
La venta masiva de vestidos será del 15 al 17 de mayo en la Zona Centro de Saltillo. CORTESÍA

Además de acudir a comprar, Cáritas invitó a la población a seguir realizando donativos de ropa y artículos para el bazar, considerado uno de sus principales programas de procuración de fondos.

La asociación también recordó que las personas interesadas en apoyar de forma permanente pueden acercarse a programas como “Adopta un abuelito”, mediante el cual se realizan aportaciones mensuales para contribuir a la manutención de los residentes.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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