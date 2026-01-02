Javier Díaz: vivienda para policías de Saltillo, hasta finales de 2026

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, afirmó que el acceso a la prestación de vivienda para los elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana podría concretarse a finales de 2026, como parte del trámite que su administración mantiene con el Infonavit.

“Todo este 2025 estuvimos trabajando con el Infonavit para cómo hacer posible que nuestros elementos puedan estar dados de alta por el tema de la prestación de vivienda”, dijo, y añadió: “Yo creo que para finalizar este 2026 podamos concluir ese trámite y que todas y todos los elementos tengan esa prestación”.

El edil sostuvo que el objetivo es que el beneficio se traduzca en certeza para la corporación. “Van a tener la tranquilidad que... van a poder de alguna otra forma adquirir una vivienda en el mediano plazo”, expresó.

En el marco del Día del Policía Saltillense, previsto para el 19 de enero, adelantó que habrá entrega de equipo. “Ese día vamos a entregar algunas cosas”, señaló, además de que durante el año se prevé renovar uniformes y sumar patrullas.

También recordó la incorporación de tecnología para seguridad: “Vienen 500 nuevas cámaras de reconocimiento facial”, indicó.