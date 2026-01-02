En 2026, seguridad seguirá siendo prioridad de prioridades en Saltillo: Javier Díaz

En el marco del Día Internacional del Policía, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó el Pase de Lista y Revista con elementos de la corporación municipal, con lo que dio inicio al año y reiteró que en 2026 la seguridad seguirá siendo la prioridad de prioridades para su gobierno.

Durante su mensaje, el Presidente Municipal subrayó que el principal reto es mantener y fortalecer los indicadores en materia de seguridad mediante el trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y las fuerzas federales y estatales.

“El reto es mantener nuestros indicadores en materia de seguridad de la mano de nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas y las fuerzas federales y estatales, las fiscalías, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, encaminado no solamente a salvaguardar y mantener la paz y tranquilidad de las familias saltillenses, sino mejorar la calidad de vida de la población de nuestro municipio”, expresó.

Javier Díaz recordó que durante 2025 se invirtieron más de mil millones de pesos en seguridad y adelantó que este año el presupuesto para este rubro se incrementará.

“Seguiremos invirtiendo en tecnología; vienen 500 nuevas cámaras, equipamiento, armamento, patrullas y uniformes. Y seguimos trabajando de la mano con el Infonavit para garantizar la vivienda para cada una y cada uno de los elementos de los diferentes agrupamientos de nuestra Comisaría”, señaló.