En 2026, seguridad seguirá siendo prioridad de prioridades en Saltillo: Javier Díaz
Javier Díaz encabeza Pase de Lista y Revista con elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana
En el marco del Día Internacional del Policía, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó el Pase de Lista y Revista con elementos de la corporación municipal, con lo que dio inicio al año y reiteró que en 2026 la seguridad seguirá siendo la prioridad de prioridades para su gobierno.
Durante su mensaje, el Presidente Municipal subrayó que el principal reto es mantener y fortalecer los indicadores en materia de seguridad mediante el trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y las fuerzas federales y estatales.
“El reto es mantener nuestros indicadores en materia de seguridad de la mano de nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas y las fuerzas federales y estatales, las fiscalías, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, encaminado no solamente a salvaguardar y mantener la paz y tranquilidad de las familias saltillenses, sino mejorar la calidad de vida de la población de nuestro municipio”, expresó.
Javier Díaz recordó que durante 2025 se invirtieron más de mil millones de pesos en seguridad y adelantó que este año el presupuesto para este rubro se incrementará.
“Seguiremos invirtiendo en tecnología; vienen 500 nuevas cámaras, equipamiento, armamento, patrullas y uniformes. Y seguimos trabajando de la mano con el Infonavit para garantizar la vivienda para cada una y cada uno de los elementos de los diferentes agrupamientos de nuestra Comisaría”, señaló.
El Alcalde reconoció además la pasión, el esfuerzo, el compromiso y la dedicación de las y los policías municipales, cualidades que, afirmó, han permitido que Saltillo se mantenga como la capital más segura de México.
Por su parte, el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, reconoció al alcalde Javier Díaz por brindar a la corporación las herramientas necesarias para el desempeño de su labor.
“Aquí el Alcalde va más avanzado, ya no hablamos de uniformes, hablamos de inteligencia, de drones, de herramientas que les permiten ser los mejores. También de mejores condiciones laborales y de ser la policía municipal mejor pagada de todo el estado”, destacó, al reiterar el compromiso de la Fiscalía para seguir apoyando a la Policía de Saltillo.
En tanto, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, reafirmó que se continuará trabajando de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno. Informó que durante 2025 se realizaron más de 300 operativos en la zona urbana y rural del municipio, además de que se logró una disminución del 40 por ciento en el robo a casa habitación y del 38 por ciento en el robo a negocio.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ES CLAVE
“Es importante destacar la ciudadanización de la seguridad, pues en esta labor unida con la población vía grupos de WhatsApp, chatbot y App Saltillo Seguro, se atendieron en el 2025 más de 79 mil reportes ciudadanos; solo en los últimos 15 días fueron 3 mil reportes de seguridad los atendidos”, dijo.
El Comisionado reiteró el compromiso de la Policía Municipal, el Grupo de Reacción Sureste, el Centro de Control y Comando y los agrupamientos especializados para trabajar de manera coordinada por la paz y la seguridad de Saltillo, contribuyendo también a la seguridad del estado.
Al Pase de Lista y Revista asistieron autoridades militares, navales, estatales y federales, entre ellos representantes de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y funcionarios municipales, quienes refrendaron su compromiso de seguir fortaleciendo la seguridad en la capital coahuilense.