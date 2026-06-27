Joven es apuñalado por sus ‘amigos’; andaban de parranda en Saltillo

El incidente se registró en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y la calzada Antonio Narro, donde inicialmente se reportó a una persona desmayada. Al llegar al sitio, los paramédicos brindaron atención a Francisco Alejandro.

Un joven de 18 años fue trasladado por personal de la Cruz Roja al Hospital General, luego de ser agredido con un arma blanca presuntamente por dos de sus amigos, en hechos ocurridos en la colonia Landín de Saltillo .

Durante la valoración, los socorristas detectaron que el joven presentaba diversas lesiones provocadas por un arma punzocortante. Tras estabilizarlo, lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

De acuerdo con la información proporcionada por la novia del lesionado, el joven convivía con un grupo de amigos, con quienes ingería bebidas alcohólicas y consumía sustancias tóxicas antes de que ocurriera la agresión.

Presuntamente, una discusión entre los presentes derivó en una riña, durante la cual dos de los acompañantes lo atacaron con un arma blanca.

Autoridades tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las investigaciones para tratar de localizar a los presuntos responsables.