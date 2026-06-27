Motociclista provoca dos choques al dar vuelta prohibida en Saltillo; resulta lesionado

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    Motociclista provoca dos choques al dar vuelta prohibida en Saltillo; resulta lesionado
    El Nissan March involucrado en el primer choque fue impactado segundos después por un segundo automóvil. ULISES MARTÍNEZ
    Motociclista provoca dos choques al dar vuelta prohibida en Saltillo; resulta lesionado
    Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención al motociclista y lo trasladaron a un hospital por una probable fractura en la pierna izquierda. ULISES MARTÍNEZ
    Motociclista provoca dos choques al dar vuelta prohibida en Saltillo; resulta lesionado
    Elementos de Tránsito Municipal realizaron el peritaje para deslindar responsabilidades y restablecer la circulación. ULISES MARTÍNEZ

El motociclista invadió la trayectoria de un automóvil; un segundo vehículo impactó al Nissan tras el primer percance

Con una probable fractura en la pierna izquierda terminó un motociclista en Saltillo, luego de verse involucrado en un accidente registrado la mañana de este sábado en el cruce de Francisco I. Madero y Cuquita Cepeda, en la colonia Adolfo López Mateos.

De acuerdo con las declaraciones de los participantes, Héctor Alejandro, de 29 años, circulaba en una motocicleta Italika con dirección al periférico. Al intentar realizar una vuelta prohibida, invadió la trayectoria de un Nissan March que se desplazaba hacia la zona centro.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-abandona-su-auto-tras-chocar-contra-camioneta-en-la-topo-chico-GG21725740

Tras el impacto, el motociclista cayó sobre el pavimento y resultó lesionado.

El Nissan March logró detenerse después del primer choque. Sin embargo, instantes después fue impactado por un automóvil Pontiac cuyo conductor no alcanzó a frenar, por lo que se registró un segundo percance.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar al motociclista y, posteriormente, trasladarlo a un hospital para recibir atención médica. Los ocupantes de los otros dos vehículos no presentaron lesiones de consideración.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos, realizaron el peritaje correspondiente y ordenaron el retiro de las unidades para restablecer la circulación. Las autoridades determinarán las responsabilidades conforme al resultado de la investigación.

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