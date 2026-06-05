Joven motociclista es embestido por adulta mayor, en Saltillo

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    Joven motociclista es embestido por adulta mayor, en Saltillo
    El joven fue trasladado a un hospital para su atención médica.
    Joven motociclista es embestido por adulta mayor, en Saltillo

El afectado se dirigía a tramitar su licencia de conducir cuando fue atropellado

Un joven no logró tramitar su licencia de conducir después de ser derribado de su motocicleta por una adulta mayor en calles de la colonia Topochico.

El motociclista resultó con golpes en distintas partes del cuerpo, por lo que fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado a la clínica del ISSSTE para recibir atención médica.

El accidente ocurrió alrededor de las 3:00 de la tarde en el cruce del bulevar Nazario S. Ortiz Garza y la calle Abraham de Cepeda.

El afectado fue identificado como Greco Alejandro N., de 18 años de edad, quien circulaba a bordo de una motocicleta Italika sobre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza con dirección al sur, rumbo a los módulos de control vehicular.

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta Honda CR-V le cerró el paso cuando su conductora, María Guadalupe N., presuntamente no respetó una señal de alto.

La mujer habría calculado mal la distancia a la que se encontraba la motocicleta e intentó ganarle el paso. Como consecuencia, la parte frontal de la camioneta impactó al joven y lo proyectó contra el pavimento. A causa del choque, el motociclista sufrió una herida en la pierna derecha, además de diversas contusiones.

Elementos de Tránsito Municipal aseguraron a la conductora y la trasladaron a las instalaciones de la Policía Preventiva Municipal para el deslinde de responsabilidades.

Las autoridades iniciaron una carpeta de investigación por el presunto delito de lesiones culposas.

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