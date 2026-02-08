Joven provoca aparatoso accidente al norte de Saltillo tras no respetar alto

Un joven conductor que circulaba a exceso de velocidad provocó un fuerte choque la mañana de este domingo en el fraccionamiento Virreyes, al norte de Saltillo.

El impacto, registrado en la intersección de las calles Luxemburgo y José Sarmiento, fue tan aparatoso que, afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, los daños materiales al vehículo Mazda 2 resultaron considerables.

