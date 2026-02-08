Joven provoca aparatoso accidente al norte de Saltillo tras no respetar alto
No hubo heridos, pero sí daños considerables para un Mazda y una camioneta
Un joven conductor que circulaba a exceso de velocidad provocó un fuerte choque la mañana de este domingo en el fraccionamiento Virreyes, al norte de Saltillo.
El impacto, registrado en la intersección de las calles Luxemburgo y José Sarmiento, fue tan aparatoso que, afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, los daños materiales al vehículo Mazda 2 resultaron considerables.
El conductor del automóvil, identificado como Ángel Andrés “N”, transitaba de poniente a oriente por la calle de Luxemburgo y no respetó el señalamiento de alto, lo que derivó en la colisión con una camioneta Buick conducida por Magdalena Sofía “N”, quien circulaba de norte a sur por su vía libre.
Tras el accidente, la afectada solicitó a su aseguradora evaluar los daños. Al no llegar a un acuerdo entre los conductores, las unidades quedaron aseguradas y ambas personas fueron puestas a disposición del agente investigador del Ministerio Público de Asuntos Viales por el delito de daños culposos.