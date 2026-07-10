Saltillo: motociclista termina hospitalizado tras choque por alcance

El accidente ocurrió alrededor de las 21:30 horas sobre el bulevar Antonio Cárdenas, a la altura del cruce con la avenida Las Teresitas, en Saltillo .

Un adolescente resultó lesionado y fue trasladado al Hospital General luego de chocar la motocicleta que conducía contra un automóvil la noche de este jueves.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a Juan de Dios “N”, de 17 años. Tras inmovilizarlo, lo abordaron a una ambulancia y, a petición de sus familiares, lo trasladaron al Hospital General para descartar posibles fracturas u otras lesiones.

De acuerdo con la información recabada en el sitio, el joven circulaba con dirección al sur sobre el bulevar Antonio Cárdenas. Antes de llegar al cruce con avenida Las Teresitas no guardó la distancia de seguridad y se impactó por alcance contra un automóvil.

El conductor del vehículo involucrado decidió huir del lugar sin reclamar los daños, mientras el motociclista permaneció tendido sobre el pavimento hasta la llegada de los cuerpos de auxilio.