Saltillo: motociclista termina hospitalizado tras choque por alcance

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    Saltillo: motociclista termina hospitalizado tras choque por alcance
    Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al motociclista al Hospital General para descartar lesiones de gravedad. FRANCISCO VALDÉS
    Saltillo: motociclista termina hospitalizado tras choque por alcance
    La motocicleta quedó sobre el bulevar Antonio Cárdenas tras el choque por alcance. FRANCISCO VALDÉS
    Saltillo: motociclista termina hospitalizado tras choque por alcance
    Socorristas inmovilizaron al joven antes de subirlo a la ambulancia para su traslado. FRANCISCO VALDÉS
    Saltillo: motociclista termina hospitalizado tras choque por alcance
    Familiares acompañaron al motociclista mientras recibía atención prehospitalaria. FRANCISCO VALDÉS

El conductor del automóvil involucrado se retiró sin reclamar los daños, mientras el lesionado fue trasladado al Hospital General

Un adolescente resultó lesionado y fue trasladado al Hospital General luego de chocar la motocicleta que conducía contra un automóvil la noche de este jueves.

El accidente ocurrió alrededor de las 21:30 horas sobre el bulevar Antonio Cárdenas, a la altura del cruce con la avenida Las Teresitas, en Saltillo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-buscan-revivir-a-la-deportiva-el-v-carranza-y-la-aurora-rehabilitacion-en-agosto-a-cargo-de-sma-KE22044934

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a Juan de Dios “N”, de 17 años. Tras inmovilizarlo, lo abordaron a una ambulancia y, a petición de sus familiares, lo trasladaron al Hospital General para descartar posibles fracturas u otras lesiones.

De acuerdo con la información recabada en el sitio, el joven circulaba con dirección al sur sobre el bulevar Antonio Cárdenas. Antes de llegar al cruce con avenida Las Teresitas no guardó la distancia de seguridad y se impactó por alcance contra un automóvil.

El conductor del vehículo involucrado decidió huir del lugar sin reclamar los daños, mientras el motociclista permaneció tendido sobre el pavimento hasta la llegada de los cuerpos de auxilio.

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