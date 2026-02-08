Kia Sportage colisiona contra ‘ballenas’ de puente vehicular al norte de Saltillo

José Eduardo “N”, de 27 años, protagonizó un accidente la mañana de este domingo al perder el control de su camioneta y chocar contra los muros del puente vehicular en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Fragua, al norte de Saltillo.

