Kia Sportage colisiona contra ‘ballenas’ de puente vehicular al norte de Saltillo
Un conductor perdió el control de su camioneta en el periférico norte de Saltillo tras ser impactado por otro vehículo, chocando contra los muros del puente
José Eduardo “N”, de 27 años, protagonizó un accidente la mañana de este domingo al perder el control de su camioneta y chocar contra los muros del puente vehicular en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Fragua, al norte de Saltillo.
El conductor se desplazaba de sur a norte por el carril central del periférico en una Kia Sportage. Según relató, otro vehículo lo impactó en el costado izquierdo al llegar a la rampa de ascenso al puente, lo que provocó que girara descontroladamente y colisionara contra las “ballenas” divisorias de carriles.
Afortunadamente, José Eduardo no resultó lesionado. Personal de Tránsito Municipal acudió al lugar para abanderar la zona y prevenir un accidente mayor. Posteriormente, la camioneta fue retirada por una grúa y puesta a disposición de la autoridad correspondiente.