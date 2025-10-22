La clave es la coordinación con el Gobierno de Coahuila y municipios: Alcalde de Saltillo

En el marco de la Reunión de la Mesa de Seguridad Regional Para la Construcción de la Paz y Seguridad, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, reiteró el compromiso de su administración de mantener la seguridad como la prioridad máxima, trabajando de manera coordinada con instancias municipales, estatales y federales.

Al encuentro asistieron importantes autoridades de la región, entre ellos el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino; la alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores; el alcalde de Parras, Fernando Orozco Lara; y la alcaldesa de General Cepeda, Mayra Verónica Ramos Rodríguez.

Asimismo, estuvieron presentes el general de brigada de Estado Mayor, Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante interino de la Sexta Zona Militar; el teniente coronel Esteban Salazar León, comandante del 69 Batallón de Infantería; representantes del Gobierno del Estado, la Guardia Nacional, así como Óscar Guerra Lira, en representación de la Secretaría de Gobernación.

Durante su intervención, Díaz González destacó que “la clave es la coordinación”, agradeciendo el trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno que ha posicionado a la región sureste de Coahuila como una de las más seguras y competitivas del país. Subrayó que la seguridad genera confianza, lo que propicia más y mejores inversiones, impulsa el desarrollo social y eleva la calidad de vida de la población.