La clave es la coordinación con el Gobierno de Coahuila y municipios: Alcalde de Saltillo
Javier Díaz participa en la Reunión de la Mesa de Seguridad Regional Para la Construcción de la Paz y Seguridad
En el marco de la Reunión de la Mesa de Seguridad Regional Para la Construcción de la Paz y Seguridad, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, reiteró el compromiso de su administración de mantener la seguridad como la prioridad máxima, trabajando de manera coordinada con instancias municipales, estatales y federales.
Al encuentro asistieron importantes autoridades de la región, entre ellos el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino; la alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores; el alcalde de Parras, Fernando Orozco Lara; y la alcaldesa de General Cepeda, Mayra Verónica Ramos Rodríguez.
Asimismo, estuvieron presentes el general de brigada de Estado Mayor, Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante interino de la Sexta Zona Militar; el teniente coronel Esteban Salazar León, comandante del 69 Batallón de Infantería; representantes del Gobierno del Estado, la Guardia Nacional, así como Óscar Guerra Lira, en representación de la Secretaría de Gobernación.
Durante su intervención, Díaz González destacó que “la clave es la coordinación”, agradeciendo el trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno que ha posicionado a la región sureste de Coahuila como una de las más seguras y competitivas del país. Subrayó que la seguridad genera confianza, lo que propicia más y mejores inversiones, impulsa el desarrollo social y eleva la calidad de vida de la población.
“Agradezco el trabajo coordinado que tenemos entre los tres niveles de gobierno, que ha hecho que esta región sureste de Coahuila sea la más segura y competitiva, la clave es precisamente la coordinación”, afirmó Díaz González.
El alcalde resaltó que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, en Saltillo se han realizado importantes inversiones para fortalecer la seguridad, incluyendo la adquisición de patrullas, uniformes, cámaras de vigilancia, casetas, oficinas móviles y drones tácticos, entre otros equipos.
Por su parte, Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio, informó que durante el Rodeo Saltillo del pasado fin de semana se registró saldo blanco, y adelantó que se implementarán operativos especiales durante las celebraciones de Halloween y Día de Muertos para reforzar la prevención y reacción ante cualquier eventualidad.
El general de brigada de Estado Mayor, Juan Carlos Quiroz Muñoz, destacó que Coahuila ha sido reconocido como ejemplo nacional en seguridad durante una reunión con el Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.
“En Coahuila se trabaja y se hacen bien las cosas en seguridad; nosotros venimos a sumarnos a esa coordinación, porque aquí se demuestra que, cuando se quiere, las cosas salen bien”, afirmó.
Con esta reunión, autoridades municipales, estatales y federales ratificaron su compromiso de mantener la seguridad como eje central de su gestión, reforzando acciones preventivas y de reacción para garantizar la tranquilidad de la población en toda la región sureste de Coahuila.