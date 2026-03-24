¡Como de ciencia ficción! Inician en humanos pruebas para revertir el envejecimiento

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 24 marzo 2026
    ¡Como de ciencia ficción! Inician en humanos pruebas para revertir el envejecimiento
    La ciencia está avanzando en este tipo de estudios, en donde inclusive se considera revertir el envejecimiento. Freepik

Especialistas de la Universidad de Harvard trabajan en ensayos para lo que sería una de las mayores transformaciones médicas

DUBÁI, EAU.– Lo que durante décadas fue terreno de la ciencia ficción está más cerca de convertirse en realidad. Científicos se preparan para iniciar los primeros ensayos clínicos en humanos con el objetivo de revertir el envejecimiento, en lo que podría marcar una de las mayores transformaciones en la historia de la medicina moderna.

Este hecho ha sido anunciado por el genetista David Sinclair, investigador del Instituto Blavatnik de la Facultad de Medicina de Harvard Medical School, durante la Cumbre Mundial de Gobiernos celebrada en Dubái.

https://vanguardia.com.mx/vida/cientificas-mexicanas-de-la-unam-revelan-mutaciones-del-cancer-de-piel-DM19372199

Según Sinclair, el envejecimiento dejará de ser visto como un proceso inevitable para convertirse en una condición tratable. “Estamos a punto de comprobar, por primera vez en la historia, si podemos revertir el envejecimiento y curar enfermedades”, afirmó.

La investigación se basa en la llamada reprogramación epigenética, una técnica que busca devolver a las células a un estado más joven al modificar señales químicas en el ADN. A diferencia de teorías previas, este enfoque sostiene que el envejecimiento no es producto de daños irreversibles, sino de alteraciones en la información celular que pueden corregirse.

Los avances ya han mostrado resultados prometedores en animales. Utilizando genes Yamanaka modificados, el equipo logró revertir el envejecimiento de tejidos hasta en un 75% en pocas semanas, además de restaurar la visión en modelos con ceguera.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó el primer ensayo en humanos, que inicialmente se enfocará en enfermedades oculares como el glaucoma, aunque los científicos prevén aplicaciones futuras en todo el organismo.

Sinclair subrayó que atacar directamente el envejecimiento podría ser más efectivo que tratar enfermedades individuales. Explicó que eliminar padecimientos como el cáncer apenas incrementaría la esperanza de vida en unos 2.5 años, ya que otras enfermedades asociadas a la edad continuarían desarrollándose.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/mujeres-avanzan-en-carreras-stem-ciencia-tecnologia-ingenieria-y-matematicas-en-coahuila-pese-a-barreras-FJ19231114

Además del impacto sanitario, el investigador destacó el potencial económico de estos avances. Aseguró que prolongar la vida saludable incluso un año podría generar beneficios multimillonarios al mantener activa a la población.

De confirmarse los resultados en humanos, estas terapias podrían inaugurar una nueva era médica centrada no solo en curar enfermedades, sino en retrasar —e incluso revertir— el paso del tiempo biológico.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ciencia
adultos mayores

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

Selección de los editores
Sheinbaum sostuvo que los incentivos fiscales que reciben los gasolineros deben reflejarse en precios más bajos para los ciudadanos.

Aprietan a gasolineros por incrementar precio de diésel
Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos se reunieron de manera extraordinaria para discutir el dictamen enviado desde la presidencia de la república en materia electoral (Plan B). En la imagen, los integrantes de las comisiones votan para dar inicio a la discusión del Plan B.

Se aprueba el Plan B de reforma electoral de Claudia Sheinbaum en comisiones del Senado
Autoridades revisan publicaciones del adolescente que compartió mensajes incel antes del ataque

Adolescente que atacó preparatoria Makárenko publicó video con arma y mensajes incels antes del ataque
De acuerdo con el SAT, actualmente hay un padrón de 10 mil organizaciones donatarias en México.

Revoca SAT 270 donatarias por incumplir Ley de ISR
La cifra del IGAE fue de 104.1 en enero de 2026, viniendo de un valor en diciembre de 2025 de 106.1.

Enero arrancó con reducción mensual de 0.9% en la actividad económica en México
Esto ocurre en un momento especialmente delicado, marcado por el caos en los aeropuertos derivado de la escasez de personal tras el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional.

Markwayne Mullin asume como secretario de Seguridad de EU en sustitución de Kristi Noem
Al momento Washington mantiene conversaciones con Teherán, mismas que han evitado una escalada mayor de las hostilidades, los delegados iraníes

Trump asegura que representantes de Irán ‘han acordado que nunca tendrán el arma nuclear’
En la imagen, Jared Isaacman administrador de la Agencia Espacial estadounidense. La NASA anunció un ambicioso plan de 20 mil mdd para acelerar el regreso a la Luna en 2028.

Da a conocer la NASA su ambicioso plan de 20 mil millones para regresar a la Luna en 2028