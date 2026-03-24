¡Como de ciencia ficción! Inician en humanos pruebas para revertir el envejecimiento

DUBÁI, EAU.– Lo que durante décadas fue terreno de la ciencia ficción está más cerca de convertirse en realidad. Científicos se preparan para iniciar los primeros ensayos clínicos en humanos con el objetivo de revertir el envejecimiento, en lo que podría marcar una de las mayores transformaciones en la historia de la medicina moderna. Este hecho ha sido anunciado por el genetista David Sinclair, investigador del Instituto Blavatnik de la Facultad de Medicina de Harvard Medical School, durante la Cumbre Mundial de Gobiernos celebrada en Dubái.

Según Sinclair, el envejecimiento dejará de ser visto como un proceso inevitable para convertirse en una condición tratable. “Estamos a punto de comprobar, por primera vez en la historia, si podemos revertir el envejecimiento y curar enfermedades”, afirmó. La investigación se basa en la llamada reprogramación epigenética, una técnica que busca devolver a las células a un estado más joven al modificar señales químicas en el ADN. A diferencia de teorías previas, este enfoque sostiene que el envejecimiento no es producto de daños irreversibles, sino de alteraciones en la información celular que pueden corregirse. Los avances ya han mostrado resultados prometedores en animales. Utilizando genes Yamanaka modificados, el equipo logró revertir el envejecimiento de tejidos hasta en un 75% en pocas semanas, además de restaurar la visión en modelos con ceguera.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó el primer ensayo en humanos, que inicialmente se enfocará en enfermedades oculares como el glaucoma, aunque los científicos prevén aplicaciones futuras en todo el organismo. Sinclair subrayó que atacar directamente el envejecimiento podría ser más efectivo que tratar enfermedades individuales. Explicó que eliminar padecimientos como el cáncer apenas incrementaría la esperanza de vida en unos 2.5 años, ya que otras enfermedades asociadas a la edad continuarían desarrollándose.

Además del impacto sanitario, el investigador destacó el potencial económico de estos avances. Aseguró que prolongar la vida saludable incluso un año podría generar beneficios multimillonarios al mantener activa a la población. De confirmarse los resultados en humanos, estas terapias podrían inaugurar una nueva era médica centrada no solo en curar enfermedades, sino en retrasar —e incluso revertir— el paso del tiempo biológico.

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