Israel pensó que podría provocar una rebelión en Irán. No ha sucedido

A los pocos días del comienzo de la guerra, dijo David Barnea, jefe del Mosad, su servicio probablemente podría azuzar a la oposición iraní y desencadenar disturbios y otros actos de rebelión que podrían incluso llevar al colapso del gobierno de Irán. Barnea también presentó la propuesta a altos funcionarios del gobierno de Donald Trump durante una visita a Washington a mediados de enero.

NUEVA YORK- Cuando Estados Unidos e Israel se preparaban para entrar en guerra con Irán, el jefe del Mosad, el servicio de inteligencia exterior israelí, se dirigió al primer ministro Benjamín Netanyahu con un plan.

La creencia de que Israel y Estados Unidos podrían ayudar a instigar una revuelta generalizada fue un fallo fundamental en los preparativos de una guerra que se ha extendido por Medio Oriente. En lugar de implosionar desde dentro, el gobierno de Irán se ha atrincherado y ha intensificado el conflicto, asestando golpes y contragolpes contra bases militares, ciudades y barcos alrededor del golfo Pérsico, y contra instalaciones vulnerables de petróleo y gas.

Tres semanas después del inicio de la guerra, aún no se ha materializado un levantamiento iraní. Las evaluaciones de los servicios de inteligencia estadounidenses e israelíes han concluido que el gobierno teocrático iraní está debilitado pero intacto, y que el temor generalizado a las fuerzas militares y policiales de Irán ha reducido las perspectivas tanto de una rebelión incipiente en el país como de que las milicias étnicas de fuera de Irán lancen incursiones transfronterizas.

“Tomen las riendas de su gobierno: será suyo”, dijo Trump a los iraníes en su discurso inicial al comienzo de la guerra, tras decir que primero debían buscar refugio de los bombardeos.

Netanyahu adoptó el plan. A pesar de las dudas sobre su viabilidad entre altos funcionarios estadounidenses y algunos funcionarios de otras agencias de inteligencia israelíes, tanto él como el presidente Trump parecían adoptar una perspectiva optimista. Pensaban que matar a los dirigentes iraníes al principio del conflicto, seguido de una serie de operaciones de inteligencia destinadas a fomentar el cambio de régimen podría provocar un levantamiento de masas que podría poner fin rápidamente a la guerra.

Netanyahu añadió también que “es demasiado pronto para saber si el pueblo iraní aprovechará las condiciones que estamos creando para que salga a la calle. Espero que así sea. Trabajamos con ese fin, pero, en última instancia, dependerá solo de ellos”.

“No se pueden hacer revoluciones desde el aire”, dijo durante una conferencia de prensa el jueves. Y añadió: “Tiene que haber también un componente terrestre. Hay muchas posibilidades para este componente terrestre, y me tomo la libertad de no compartir con ustedes todas esas posibilidades”.

Desde el primer discurso de Trump, los funcionarios estadounidenses han renunciado en gran medida a hablar públicamente sobre las perspectivas de una revuelta dentro de Irán, aunque algunos mantienen la esperanza de que pueda materializarse. Aunque su retórica se ha suavizado, Netanyahu aún afirma que la campaña aérea estadounidense e israelí contará con la ayuda de fuerzas sobre el terreno.

Este relato se basa en entrevistas con más de una decena de actuales y antiguos funcionarios estadounidenses, israelíes y de otros países, la mayoría de los cuales hablaron bajo condición de anonimato para discutir cuestiones de seguridad nacional e inteligencia durante una guerra. The New York Times entrevistó a funcionarios con diversas opiniones sobre la probabilidad de un levantamiento.

En el periodo previo a la guerra, dijeron funcionarios estadounidenses e israelíes actuales y anteriores, Netanyahu invocó el optimismo del Mosad sobre la posibilidad de un levantamiento iraní para ayudar a convencer a Trump de que provocar el colapso del gobierno iraní era un objetivo realista.

Sin embargo, tras bambalinas, Netanyahu ha expresado su frustración porque las promesas del Mosad de fomentar la revuelta en Irán no se han materializado. En una reunión de seguridad, días después del inicio de la guerra, el primer ministro manifestó su indignación de que Trump podría decidir poner fin al conflicto cualquier día y que las operaciones del Mosad aún no habían dado fruto.

Muchos altos funcionarios estadounidenses, así como analistas de inteligencia de la agencia de inteligencia militar de las Fuerzas de Defensa de Israel, Aman, veían con escepticismo el plan israelí de un levantamiento masivo durante el conflicto. Los líderes militares estadounidenses dijeron a Trump que los iraníes no saldrían a protestar mientras Estados Unidos e Israel estuvieran lanzando bombas. Los servicios de inteligencia habían estimado que la posibilidad de un levantamiento masivo que amenazara al gobierno teocrático era baja, y dudaban de que el ataque estadounidense-israelí desencadenara ningún tipo de guerra civil.

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios. Pero un alto funcionario del gobierno señaló que en las declaraciones iniciales de Trump después del inicio de la guerra dijo a los iraníes que permanecieran en sus casas y los instó a salir a la calle solo cuando terminara la campaña aérea.

“Cuando hayamos terminado, tomen las riendas de su gobierno”, dijo entonces Trump.

Nate Swanson, exfuncionario del Departamento de Estado y de la Casa Blanca que, hasta julio, formó parte del equipo de negociación sobre Irán del gobierno de Trump, dirigido por Steve Witkoff, dijo que nunca había visto un “plan serio” para promover un levantamiento en Irán dentro del gobierno estadounidense en sus muchos años trabajando en la política iraní.

“Muchos manifestantes no salen a la calle porque les van a disparar”, dijo Swanson, ahora en el Atlantic Council. “Van a ser masacrados. Eso es una cosa. Pero la segunda es que hay una buena parte de la gente que solo quiere una vida mejor, y ahora mismo están marginados. No les gusta el régimen, pero no quieren morir oponiéndose a él. Ese 60 por ciento se quedará en casa”.

Y añadió: “Todavía hay gente ferviente contra el régimen, pero no están armados y no sacarán a la calle a la mayoría de la población”.

Trump parecía haber llegado a la misma conclusión dos semanas después de iniciada la guerra. El 12 de marzo, señaló que Irán tiene fuerzas de seguridad en las calles “ametrallando a la gente si quiere protestar”.

“Creo que es un gran obstáculo para la gente que no tiene armas”, dijo en Fox News Radio. “Creo que es un obstáculo muy grande. Así que ocurrirá, pero probablemente no de inmediato”.

LA OPCIÓN KURDA

Aunque muchos de los detalles de los planes del Mosad permanecen secretos, uno de los elementos incluía el apoyo a una invasión de las milicias kurdas iraníes con base en el norte de Irak.

El Mosad mantiene desde hace tiempo vínculos con grupos kurdos, y funcionarios estadounidenses han dicho que tanto la CIA como el Mosad han proporcionado armas y otro tipo de apoyo a las fuerzas kurdas en los últimos años. La CIA tenía autoridad para apoyar a los combatientes kurdos iraníes y había proporcionado armas y asesoramiento mucho antes de la guerra actual.

Durante los primeros días de la guerra, aviones y bombarderos israelíes bombardearon objetivos militares y policiales iraníes en el noroeste de Irán, en parte para ayudar a allanar el camino a las fuerzas kurdas.

Durante una sesión informativa telefónica celebrada el 4 de marzo, se preguntó a un portavoz militar israelí si Israel estaba llevando a cabo intensos bombardeos en el oeste de Irán para ayudar a una invasión kurda. El portavoz, el teniente coronel Nadav Shoshani, dijo: “Hemos operado muy intensamente en el oeste de Irán para degradar las capacidades del régimen iraní y abrir el camino a Teherán, y para crear libertad de operaciones. Ese ha sido nuestro objetivo allí”.

Pero los funcionarios estadounidenses ya no están entusiasmados con la idea, surgida mucho antes de la guerra, de utilizar a los kurdos como fuerza aliada, un cambio que ha creado tensiones con sus homólogos israelíes.

Una semana después del inicio de la guerra, el 7 de marzo, Trump dijo que había indicado explícitamente a los dirigentes kurdos que no enviaran milicias al país. “No quiero que entren los kurdos”, dijo a los periodistas. “No quiero ver a los kurdos heridos, muertos”.

Poco después de que surgieran informes de que las milicias kurdas podrían unirse a la campaña, Bafel Talabani, presidente de la Unión Patriótica del Kurdistán, uno de los principales partidos políticos kurdos iraquíes, dijo en una entrevista en Fox News que no había planes de ese tipo en marcha. Un avance kurdo, añadió, podría tener el efecto contrario al deseado.

“Se podría argumentar que en realidad sería perjudicial”, dijo, y añadió que los iraníes son muy nacionalistas. “Creo que si temen que la llegada de kurdos de otros lugares provoque una división o una escisión de su país, esto en realidad podría unificar al pueblo contra este movimiento separatista”.

Turquía ha advertido al gobierno de Trump que no apoye ninguna acción kurda. El mensaje fue transmitido por el ministro turco de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, al secretario de Estado Marco Rubio en una conversación reciente, dijo un diplomático turco. Turquía, aliada de la OTAN, se opone desde hace tiempo a cualquier operación de kurdos armados, ya que se enfrenta a separatistas kurdos dentro de sus propias fronteras.

EL LEVANTAMIENTO QUE AÚN ESTÁ POR LLEGAR

Funcionarios estadounidenses informados de las evaluaciones de los servicios de inteligencia antes de la guerra comentaron que la CIA evaluó una serie de posibles acontecimientos dentro de Irán una vez iniciado el conflicto. Las agencias de inteligencia consideraron que un colapso total del gobierno iraní era un resultado relativamente improbable.

Otros funcionarios estadounidenses familiarizados con la inteligencia dijeron que, incluso cuando el gobierno se encuentra bajo presión, como ocurrió durante las protestas masivas que tuvieron lugar en el país en enero, en las que murieron miles de manifestantes, consigue sofocar las revueltas con relativa rapidez.

Las evaluaciones de los servicios de inteligencia estadounidenses han sugerido que elementos armados del gobierno iraní podrían enfrentarse entre sí, o emprender acciones que podrían desencadenar una guerra civil. Sin embargo, los informes concluyen que es más probable que estas facciones apoyen a grupos rivales de líderes religiosos, en lugar de representar algún tipo de movimiento democrático.

El resultado más probable, sin embargo, era que los elementos de línea dura del gobierno existente mantuvieran el control sobre las palancas del poder, decían los informes.

Una portavoz de la CIA declinó hacer comentarios. El Mosad y las FDI declinaron hacer comentarios.

Durante mucho tiempo, las agencias de inteligencia israelíes han examinado la posibilidad de instigar una revuelta dentro de Irán como operación propia o poco después del inicio de una campaña militar, pero hasta hace muy poco descartaban dichas perspectivas.

Como principal servicio de Israel responsable de las operaciones en el extranjero, el Mosad estaba a cargo de la planificación.

Shahar Koifman, exjefe de la sección de Irán de la División de Investigación de Inteligencia Militar de las FDI, dijo que Israel había explorado varias ideas para intentar socavar o derrocar al gobierno iraní, pero que en su opinión estaban condenadas al fracaso desde el principio. Dijo que no creía que derrocar al gobierno iraní fuera un objetivo alcanzable del conflicto actual.

El predecesor de Barnea en el Mosad, Yossi Cohen, decidió que intentar fomentar la rebelión dentro de Irán era una pérdida de tiempo y ordenó que los recursos dedicados a este asunto se redujeran al mínimo. Durante el mandato de Cohen, que finalizó en 2021, el Mosad calculó cuántos ciudadanos del país tendrían que participar en protestas para que éstas amenazaran realmente al gobierno iraní, y comparó las estimaciones con el tamaño de protestas reales desde la revolución iraní de 1979.

“Nos preguntamos si podríamos salvar esta distancia”, dijo Cohen en 2018, “y llegamos a la conclusión de que no podíamos”.

En su lugar, la estrategia del Mosad durante ese periodo consistió en intentar debilitar al gobierno hasta que esencialmente se rindiera a las exigencias israelíes y estadounidenses, utilizando una combinación de sanciones económicas paralizantes, operaciones para asesinar a científicos nucleares y líderes militares iraníes y sabotear instalaciones nucleares.

El año pasado, cuando la perspectiva de una acción militar israelí contra Irán se hizo más probable, Barnea invirtió el enfoque del Mosad y dedicó los recursos de la agencia a planes que podrían llevar a derrocar al gobierno de Teherán en caso de guerra.

En los últimos meses, según los funcionarios, Barnea llegó a creer que el Mosad podría empezar a provocar disturbios en torno a Irán tras varios días de intensos ataques aéreos israelíes y estadounidenses y el asesinato de altos dirigentes iraníes.

Tras los ataques y asesinatos de los primeros días de la guerra, el levantamiento no se produjo. Pero los funcionarios israelíes dicen que aún no han perdido la esperanza.

“Creo que necesitamos botas sobre el terreno, pero tienen que ser botas iraníes”, dijo el domingo en la CNN Yechiel Leiter, embajador de Israel en Estados Unidos, cuando le preguntaron cómo acabaría la guerra. “Y creo que ya vienen”. c. 2026 The New York Times Company.

Por Mark Mazzetti, Julian E. Barnes, Edward Wong y Ronen Bergman, The New York Times.