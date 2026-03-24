¡Con el pie derecho!: Saraperos vence a Acereros en juego con causa del DIF Coahuila

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Saraperos
/ 24 marzo 2026
    ¡Con el pie derecho!: Saraperos vence a Acereros en juego con causa del DIF Coahuila
    La ofensiva del Sarape destacó con siete carreras en su primer compromiso. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

Saltillo abrió su pretemporada 2026 con una victoria de 7-2 sobre Monclova en el estadio, destacando una ofensiva temprana encabezada por Gio Brusa y Missael Rivera que marcó el rumbo del encuentro desde la primera entrada

El arranque de la pretemporada 2026 para los Saraperos de Saltillo combinó béisbol y causa social en una misma jornada. En el estadio Kickapoo Lucky Eagle, la Nave Verde se impuso a los Acereros de Monclova en un encuentro que también tuvo como objetivo recaudar fondos para niñas, niños y adolescentes con discapacidad auditiva.

El Juego con Causa fue organizado por el DIF Coahuila, encabezado por Liliana Salinas, quien explicó que actualmente existe una lista de aproximadamente 30 menores que requieren cirugías como implantes cocleares o de conducción ósea.

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“Son procedimientos costosos, pero fundamentales, sobre todo cuando se realizan entre los dos y cuatro años de edad”, señaló. Cada intervención puede alcanzar un costo de entre 350 mil y 400 mil pesos, por lo que lo recaudado en taquilla será clave para avanzar en este programa. La meta es concretar al menos seis cirugías gracias a esta iniciativa.

En el terreno de juego, Saraperos mostró solidez desde el inicio. Gio Brusa abrió el marcador con su primer cuadrangular de la pretemporada, encendiendo la ofensiva del equipo saltillense en la primera entrada.

La ventaja se amplió rápidamente cuando Missael Rivera conectó un hit productor que permitió anotar a Fernando Villegas y Anthony García, colocando el 3-0. Posteriormente, Daniel Sánchez permitió que el propio Rivera llegara al plato para la cuarta carrera.

El ritmo ofensivo no se detuvo. Drew Stankiewicz impulsó la quinta anotación con un imparable que llevó a Fabricio Macías al home. Más adelante, Rivera volvió a aparecer con una línea que permitió a Brusa anotar la sexta carrera, en una noche destacada para la ofensiva sarapera.

Acereros intentó reaccionar con dos carreras, pero no logró frenar el impulso del rival. Finalmente, Stankiewicz anotó la séptima carrera para sellar la victoria de la Nave Verde en este primer compromiso de preparación.

Más allá del resultado, la jornada dejó en claro el impacto que puede tener el deporte cuando se vincula con causas sociales. Los Juegos con Causa 2026 también contemplan la participación de los Algodoneros de Unión Laguna, con encuentros en Torreón y Saltillo durante el mismo fin de semana.

La invitación a la ciudadanía continúa abierta para asistir a los partidos y contribuir a esta iniciativa. En esta ocasión, cada carrera anotada no solo sumó en la pizarra, sino también en la posibilidad de transformar la vida de decenas de familias en Coahuila.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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