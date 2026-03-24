Llega a Saltillo exposición sobre el Penacho de Moctezuma

El Museo de las Aves de México inaugurará—del 30 de marzo al 10 de abril— la exposición temporal “El Penacho de Moctezuma: Tesoro de plumas y oro”. La muestra estará dedicada al Quetzalapanecáyotl, una de las piezas más representativas del arte plumario mesoamericano. Para los asistentes, se ofrecerá un recorrido histórico que abarca desde 1519 hasta la actualidad, en el que se explica la elaboración de esta obra y el papel de los Amantecas, considerados los “escultores del aire” por su trabajo con plumas.

Uno de los ejes de la exposición es la relación con la naturaleza. De acuerdo con la información, las culturas mesoamericanas no sacrificaban a los quetzales, sino que extraían sus plumas y los liberaban, lo que permitía su regeneración. ESPECIES Como parte de la exhibición, el público podrá conocer las aves que dieron origen a este tesoro, entre ellas la cotinga azuleja, la espátula rosada, el pájaro vaquero y el quetzal resplandeciente. También se abordará el contexto actual de la pieza original, que se encuentra en el Museo del Mundo en Viena, donde se mantiene resguardada debido a su fragilidad. Según estudios científicos, el penacho no puede ser trasladado a México sin riesgo de daño irreversible, por lo que esta muestra busca acercar su historia y significado al público. HORARIOS Y COSTOS La exposición estará disponible durante el periodo vacacional de Semana Santa 2026, y ofrecerá a los visitantes un acercamiento científico e histórico sobre esta indumentaria atribuida a Moctezuma II.

El Museo de las Aves de México, ubicado en Hidalgo y Bolívar 151, Zona Centro, mantendrá horario especial durante estas semanas: de lunes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y los domingos de 11:00 a 18:00 horas. El costo de entrada será de 85 pesos para adultos y 65 pesos para niños, estudiantes y adultos mayores con credencial INAPAM. También se ofrecerá un paquete familiar para dos adultos y dos menores por 190 pesos. El museo informó que esta exposición busca funcionar como un puente entre el pasado mesoamericano y la actualidad, al destacar tanto el valor cultural como la biodiversidad asociada a la pieza.

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