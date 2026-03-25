POLITICÓN: ¿Revive el panismo en Coahuila? El PAN alista candidaturas para retener asientos en el Congreso

I. DEFENDIENDO PRIVILEGIOS

¿Por qué el Partido del Trabajo no está respaldando el “Plan B” en materia electoral? Los que conocen bien los usos y costumbres de la franquicia que regentea Alberto Anaya aseguran que el desacuerdo se debe a que la propuesta de reformas plantea una disminución de regidurías en los municipios y de bancas en los congresos locales, así como imponer un tope –a la baja, desde luego– al salario de los representantes populares, lo cual “afectaría el negocio” del dirigente partidista. ¿Cuál negocio? El que implica “concesionar” los espacios en ayuntamientos y congresos.

II. EL DIEZMO

Y es que quienes dicen tener siempre los pelos de la burra en la mano aseguran que en el partido que en Coahuila encabeza Ricardo “El Tigre” Mejía, no se da brinco sin huarache. O, lo que es lo mismo, nadie accede a un cargo de elección popular si no asume el compromiso de “cooperar con la causa”. Y si de por sí son pocos los espacios a los cuales pueden acceder quienes se alían al PT, pues se entiende muy bien la razón por la cual los senadores petistas siguen estirando la cuerda...

III. INESPERADO

Para los que no creen que el panismo pueda revitalizarse en Coahuila, nos cuentan que en el establo que administra Elisa Maldonado andan más que entusiasmados por la respuesta al proceso de “sondeo” que realizaron para ver cómo andaban de perfiles para postular en el proceso electoral en marcha. Según nos comentan, en los 16 distritos de la entidad resultó que había no uno, sino al menos tres perfiles interesados en saltar a la cancha, sudar la camiseta y corretear los votos. Con esa expectativa, la próxima semana publicarán la convocatoria para definir candidaturas y, contra todo pronóstico, esperan definirlas mucho antes de que se abra el proceso de registro.

IV. HABRÁ QUE VER...

Tan bien les ha salido el ejercicio, nos dicen, que ya hay quienes aseguran que, al menos por lo que hace a Coahuila, “estuvo mejor” eso de que la dirigencia nacional de Jorge Romero Herrera decidiera romper con el PRI. Claro que una cosa es que las circunstancias les obligaran a sacar la casta y otra cosa es que, gracias a ello, vayan a lograr retener los cinco asientos que tienen actualmente en el Congreso del Estado...

V. NORMALIZACIÓN

A punto de cerrar marzo, vale la pena volver a poner sobre la mesa las demandas que han surgido en universidades de la región para frenar la violencia de género. En el Tecnológico de Saltillo, por ejemplo, se hicieron señalamientos de encubrimiento por parte de la administración de Ania Sánchez Ruiz hacia docentes acusados desde el año pasado. El patrón se repite en la Antonio Narro, donde alumnas denuncian que, aunque los mismos profesores son señalados de forma reiterada, no hay sanciones. Pero el foco más delicado está en la UAdeC, de Octavio Pimentel, donde ni siquiera las funcionarias se salvan de ser víctimas.

VI. CUANDO NO PASA NADA

Hace unos meses comentamos en este mismo espacio que Jesús Montalvo, director de Planeación, agredió verbalmente a la entonces contralora Dalila Valdés, quien terminó por jubilarse tras no encontrar respaldo. Ahora se suman versiones de que Martha Adriana Centeno, directora de Asuntos Académicos, también enfrentó situaciones similares, junto con señalamientos hacia el director de la FCA Saltillo, Francisco García. La UAdeC tiene la oportunidad de resolver... o confirmar que estos casos seguirán sin consecuencias.

VII. ‘ENCUENTRO’ EN OAXACA

Hace unos días se llevó a cabo en Puerto Escondido, Oaxaca, un encuentro de mujeres juzgadoras impulsado por la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel Mossa. El evento contó con la participación de juezas y magistradas de distintas regiones del país. Y no, no crea que se fueron de vacaciones. Nos dicen que fueron jornadas intensas de trabajo en las cuales, entre otros temas, se abordó la necesidad de ver al Poder Judicial como un sólo cuerpo, y no como espacios fragmentados o grupos de poder. Un tema que, por cierto, no es menor en varios estados donde la división interna empieza a notarse.

VIII. SIN CONFUSIONES

Nos dicen que el debate cobra sentido en entidades donde los tribunales de disciplina judicial ya actúan como si fueran un poder aparte, generando tensiones internas. En Coahuila, aseguran, eso no pasa. Aquí el proceso de transición hacia el “nuevo” modelo judicial avanza sin divisiones ni pretensiones... y en el caso local, el Tribunal de Disciplina Judicial, que encabeza Dulce Fuentes, entiende bien su papel y no juega al protagonismo vano... ¡ay, juesú!

IX. CUENTA REGRESIVA

Como adelantamos aquí hace algunos días, el INE decidió adelantar el proceso para designar a quien presidirá el Instituto Electoral de Coahuila, por lo que Óscar Daniel Rodríguez, actual cabeza provisional, ya tiene fecha de salida. Nos confirman que la decisión no fue casual ni accidental: se tomó tras la tardanza en resolver la queja del PAN sobre el proceso de precampaña de Morena, pero sobre todo por la forma en que se administró el caso. Para muchos, quedó en evidencia una actuación parcial, con inclinación clara hacia el guinda. Nada nuevo... nada más que ahora no se pudo seguir negando lo evidente.