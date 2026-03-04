‘Lady Relojes’ será puesta en libertad; no ha denuncias formales, informó FGE

Saltillo
/ 4 marzo 2026
    ‘Lady Relojes’ será puesta en libertad; no ha denuncias formales, informó FGE
    Verónica “N” abandonará las instalaciones de la Fiscalía al no existir querellas en su contra. REDES SOCIALES

El caso tomó relevancia luego de que la familia de la joven denunciara un presunto secuestro a través de redes sociales, lo que generó atención y reacciones públicas

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que Verónica “N”, de 23 años, será puesta en libertad en las próximas horas, debido a que no se presentaron denuncias formales en su contra.

Cabe recordar que la joven fue detenida el pasado lunes por elementos de la FGE, señalada por presuntamente participar en fraudes consentidos contra al menos 18 empresarios, quienes habrían obtenido relojes con un costo individual de alrededor de 300 mil pesos. En suma, se estimaba que el monto total ascendía a 5 millones de pesos.

Fernández Montañez aseveró que la Fiscalía actuó con el propósito de protegerla, ya que existían indicios de que podría haber sido víctima de un delito y utilizada para la comisión de este tipo de fraudes. No obstante, precisó que su detención también se derivó de faltas administrativas cometidas por la joven.

Más información en proceso...

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

