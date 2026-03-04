Se quita la vida joven de 29 años en Ramos Arizpe; su hermano realizó el hallazgo

Saltillo
/ 4 marzo 2026
    Se quita la vida joven de 29 años en Ramos Arizpe; su hermano realizó el hallazgo
    Agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron el peritaje en la habitación del joven. CORTESÍA

Tras las primeras indagatorias, el padre de la víctima reveló que Edson Enrique atravesaba un proceso emocional complicado tras separarse de su pareja sentimental hace un año

Un hombre de 29 años fue localizado sin vida la mañana de este martes en un domicilio ubicado en la calle Rodolfo Cabello, en la colonia Jardines Centro, en el municipio de Ramos Arizpe. Autoridades tomaron conocimiento del deceso, el cual se determinó como probable suicidio por ahorcamiento.

El fallecido fue identificado como Edson Enrique ¨N¨, de 29 años, quien vestía pants y playera en color negro; fue reconocido por su padre, Jaime ¨N¨, de 57 años.

TE PUEDE INTERESAR: Arde negocio de ropa en Mirasierra, en Saltillo; familia se queda sin sustento

El joven se encontraba en la recámara de la segunda planta del domicilio. El cuerpo estaba pendiendo de la puerta del mismo cuarto cuando su hermano fue a hablarle alrededor de las 7:30 horas. En el lugar había un cinturón color café sobre la cama, el cual presentaba un nudo en uno de sus extremos; se informó que el cuerpo se encontraba sujeto a la puerta al momento del hallazgo.

$!Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al reporte minutos después de las 7:30 horas.
Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al reporte minutos después de las 7:30 horas. CORTESÍA

Conforme a la declaración del padre, alrededor de las 7:30 horas, el hermano de nombre Emanuel subió a la habitación para hablar con Edson; al abrir la puerta, el cuerpo cayó, por lo que intentó reanimarlo sin obtener respuesta.

Tras lo ocurrido, se realizó una llamada al sistema de emergencias 911. Al sitio acudieron paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe, quienes confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

El padre del joven manifestó a las autoridades que su hijo se había separado de su pareja sentimental hace aproximadamente un año, siendo esta una de las probables causas que lo orillaron a tomar dicha decisión.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, adscritos a Ramos Arizpe, realizaron las diligencias y el levantamiento del cuerpo para continuar con las investigaciones; el cadáver fue llevado al Semefo para las diligencias pertinentes.

