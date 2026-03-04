Se quita la vida joven de 29 años en Ramos Arizpe; su hermano realizó el hallazgo

Un hombre de 29 años fue localizado sin vida la mañana de este martes en un domicilio ubicado en la calle Rodolfo Cabello, en la colonia Jardines Centro, en el municipio de Ramos Arizpe. Autoridades tomaron conocimiento del deceso, el cual se determinó como probable suicidio por ahorcamiento.

El fallecido fue identificado como Edson Enrique ¨N¨, de 29 años, quien vestía pants y playera en color negro; fue reconocido por su padre, Jaime ¨N¨, de 57 años.

El joven se encontraba en la recámara de la segunda planta del domicilio. El cuerpo estaba pendiendo de la puerta del mismo cuarto cuando su hermano fue a hablarle alrededor de las 7:30 horas. En el lugar había un cinturón color café sobre la cama, el cual presentaba un nudo en uno de sus extremos; se informó que el cuerpo se encontraba sujeto a la puerta al momento del hallazgo.