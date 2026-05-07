Lamentan fallecimiento de madre del Director de Medio Ambiente en Saltillo

La comunidad de Saltillo se encuentra de luto tras confirmarse el sensible fallecimiento de la Sra. Josefina Yolanda Valdés Valdés, una noticia que ha generado una ola de solidaridad y respeto hacia su familia, particularmente hacia su hijo, Emmanuel Olache Valdés, actual director de Medio Ambiente y Espacios Urbanos del Ayuntamiento de Saltillo.

A lo largo de las últimas horas, diversos sectores de la vida pública y social de la capital coahuilense han manifestado su pesar ante esta irreparable pérdida. El Gobierno Municipal de Saltillo emitió un comunicado oficial expresando sus más profundas condolencias, uniéndose a la pena que embarga a la familia Olache Valdés y deseando que encuentren paz y consuelo ante este difícil momento.

Saltillo Verde, A.C. expresó que el recuerdo de la Sra. Josefina permanecerá en el corazón de quienes tuvieron la dicha de conocerla, destacando el valor de la unión familiar en tiempos de duelo.

Dada la trayectoria de su hijo en temas de ecología y sustentabilidad, organizaciones civiles dedicadas a la protección del medio ambiente y el bienestar animal se sumaron activamente a las muestras de cariño.

Por su parte, Dignidad Animal A.C. envió, a través de redes sociales, un mensaje de fortaleza y consuelo, reconociendo el lazo entrañable que la unía con su hijo y el resto de sus seres queridos.

Asimismo, Conamex Delegación Coahuila, encabezada por el Mtro. Horacio Ezequiel Hernández Carranza, manifestó su sentido pésame y subrayó la calidad humana de la familia, así como el respeto que la comunidad le profesa.

MENSAJE DE UNIDAD Y RESPETO

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, junto con su esposa Luly López Naranjo, enviaron un mensaje personal y cercano, haciendo votos para que familiares y amigos encuentren resignación ante esta lamentable pérdida.

La partida de la Sra. Valdés Valdés ha sido descrita como una pérdida sensible para la sociedad saltillense, que hoy se une en un pensamiento de respeto y memoria.

En plataformas digitales, ciudadanos y colaboradores de la administración pública han compartido mensajes de apoyo, recordando a Josefina Yolanda Valdés como una figura fundamental en su núcleo familiar, cuyo legado de amor y enseñanza permanecerá entre quienes la conocieron.

Descanse en paz, Sra. Josefina Yolanda Valdés Valdés.