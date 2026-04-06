Le sube la presión a conductor y derriba un poste en Saltillo
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El accidente derivó en daños a infraestructura de telecomunicaciones y la intervención del Ministerio Público para deslindar responsabilidades
Un hombre resultó lesionado tras chocar su vehículo contra un poste de concreto la mañana de este lunes sobre el bulevar Gustavo Díaz Ordaz, en calles de la colonia Haciendas 2, en Saltillo.
El accidente fue reportado alrededor de las 9:45 horas, lo que movilizó al personal del cuerpo de bomberos y a autoridades municipales al lugar para atender el siniestro.
El conductor fue identificado como Juan Ricardo ¨N¨, de 43 años, quien manejaba un Chevrolet Aveo con placas del estado de Coahuila.
Conforme a la declaración del hombre, manifestó que perdió el control del volante presuntamente debido a un problema de salud relacionado con la presión alta, lo que provocó que se impactara contra un poste de concreto, propiedad de una compañía telefónica.
Paramédicos atendieron al lesionado y lo trasladaron a un hospital privado, mientras que el vehículo fue retirado con grúa y enviado a un corralón, quedando el siniestro a disposición del Ministerio Público por las lesiones y los daños a propiedad privada.