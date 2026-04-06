Le sube la presión a conductor y derriba un poste en Saltillo

Un hombre resultó lesionado tras chocar su vehículo contra un poste de concreto la mañana de este lunes sobre el bulevar Gustavo Díaz Ordaz, en calles de la colonia Haciendas 2, en Saltillo.

El accidente fue reportado alrededor de las 9:45 horas, lo que movilizó al personal del cuerpo de bomberos y a autoridades municipales al lugar para atender el siniestro.