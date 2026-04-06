Le sube la presión a conductor y derriba un poste en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 6 abril 2026
    Le sube la presión a conductor y derriba un poste en Saltillo
    El vehículo Chevrolet Aveo terminó con daños en la parte frontal tras impactarse contra un poste de concreto en calles de la colonia Haciendas 2. ULISES MARTÍNEZ

El accidente derivó en daños a infraestructura de telecomunicaciones y la intervención del Ministerio Público para deslindar responsabilidades

Un hombre resultó lesionado tras chocar su vehículo contra un poste de concreto la mañana de este lunes sobre el bulevar Gustavo Díaz Ordaz, en calles de la colonia Haciendas 2, en Saltillo.

El accidente fue reportado alrededor de las 9:45 horas, lo que movilizó al personal del cuerpo de bomberos y a autoridades municipales al lugar para atender el siniestro.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/pierde-el-control-choca-contra-ballena-y-termina-impactada-por-trailer-en-saltillo-MG19799489
$!El conductor, de 43 años, fue auxiliado por paramédicos luego de resultar lesionado tras el fuerte impacto contra infraestructura de una compañía telefónica.
El conductor, de 43 años, fue auxiliado por paramédicos luego de resultar lesionado tras el fuerte impacto contra infraestructura de una compañía telefónica. ULISES MARTÍNEZ

El conductor fue identificado como Juan Ricardo ¨N¨, de 43 años, quien manejaba un Chevrolet Aveo con placas del estado de Coahuila.

$!Elementos de bomberos y autoridades municipales acudieron al sitio para atender el accidente registrado la mañana de este lunes sobre el bulevar Gustavo Díaz Ordaz.
Elementos de bomberos y autoridades municipales acudieron al sitio para atender el accidente registrado la mañana de este lunes sobre el bulevar Gustavo Díaz Ordaz. ULISES MARTÍNEZ

Conforme a la declaración del hombre, manifestó que perdió el control del volante presuntamente debido a un problema de salud relacionado con la presión alta, lo que provocó que se impactara contra un poste de concreto, propiedad de una compañía telefónica.

$!Una grúa retiró la unidad siniestrada y la trasladó a un corralón, mientras las autoridades turnaron el caso al Ministerio Público por los daños ocasionados.
Una grúa retiró la unidad siniestrada y la trasladó a un corralón, mientras las autoridades turnaron el caso al Ministerio Público por los daños ocasionados. ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos atendieron al lesionado y lo trasladaron a un hospital privado, mientras que el vehículo fue retirado con grúa y enviado a un corralón, quedando el siniestro a disposición del Ministerio Público por las lesiones y los daños a propiedad privada.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El jodido ultimátum del loco ultimátum

El jodido ultimátum del loco ultimátum
true

Amílcar Olán y Germán Pérez, kriptonita para el Grupo Tabasco y los hijos de AMLO
true

POLITICÓN: Pensiones doradas, la reforma que el Congreso de Coahuila prefiere ignorar
Alta afluencia de visitantes impulsa economía en distintas regiones del Estado.

Coahuila registra alta afluencia turística en primera semana vacacional

Las personas lesionadas fueron trasladadas en código amarillo.

Volcadura en la carretera 57 deja cinco lesionados; viajaban de Estados Unidos a Saltillo
Manny Barreda abrió el juego y sumó sus primeras entradas de pretemporada.

Saraperos vence a Acereros en Monclova y retoma ritmo en pretemporada
Habitantes se han quejado de los altos precios de la vivienda, lo que los ha orillado a vivir lejos de sus centros de trabajo.

Ciudad del Cabo, la urbe donde el 70% de la vivienda del centro es para turistas
El presidente Trump compartió algunos de sus planes para el búnker, y se refirió a la instalación subterránea de seguridad como un “enorme complejo”.

Lo que hay que saber sobre el ‘enorme’ búnker militar bajo el salón de baile de Trump