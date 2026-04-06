Pierde el control, choca contra ballena y termina impactada por tráiler en Saltillo
El accidente provocó daños a la infraestructura vial y complicaciones en la circulación, luego del derribo de una ballena que invadió carriles contrarios
Una mujer que perdió el control de su vehículo terminó por chocar contra un muro de contención y posteriormente su auto fue impactado por un tráiler la mañana de este lunes en el periférico Luis Echeverría Álvarez, en los carriles con dirección a Otilio González en Saltillo.
En el accidente, ocurrido alrededor de las 9:00 horas, acudió personal de la Policía Municipal de Tránsito, quienes tomaron conocimiento del siniestro sobre la vialidad mencionada.
Lucía ¨N¨, de 42 años, circulaba a bordo de un vehículo Nissan Versa por el carril central, cuando intentó cambiar al carril derecho; sin embargo, no logró hacerlo al percatarse de que otro automóvil se aproximaba a alta velocidad.
Esto ocasionó que la conductora girara el volante hacia su lado izquierdo, perdiendo el control del vehículo e impactándose contra el muro de contención, lo que provocó el derribo de una ballena, la cual quedó atravesada en los carriles contrarios.
Tras el impacto, el automóvil fue proyectado nuevamente hacia la circulación y se atravesó al paso de un tráiler de la empresa Montoya Martínez, conducido por José Luis ¨N¨, de 38 años, quien, a pesar de frenar, no logró evitar la colisión.
El impacto desplazó el vehículo varios metros hacia adelante, dejando la circulación afectada hasta el arribo de una grúa que retiró tanto el automóvil como la ballena. Posteriormente, ambas unidades fueron orilladas, en espera de las aseguradoras para llegar a un acuerdo por los daños ocasionados.