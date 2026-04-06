Pierde el control, choca contra ballena y termina impactada por tráiler en Saltillo

Saltillo
/ 6 abril 2026
    El vehículo Nissan Versa quedó con severos daños tras impactarse contra el muro de contención y posteriormente ser golpeado por un tráiler en el periférico Luis Echeverría Álvarez. ULISES MARTÍNEZ

El accidente provocó daños a la infraestructura vial y complicaciones en la circulación, luego del derribo de una ballena que invadió carriles contrarios

Una mujer que perdió el control de su vehículo terminó por chocar contra un muro de contención y posteriormente su auto fue impactado por un tráiler la mañana de este lunes en el periférico Luis Echeverría Álvarez, en los carriles con dirección a Otilio González en Saltillo.

En el accidente, ocurrido alrededor de las 9:00 horas, acudió personal de la Policía Municipal de Tránsito, quienes tomaron conocimiento del siniestro sobre la vialidad mencionada.

Una grúa realizó las maniobras para retirar tanto el vehículo como la estructura de concreto, lo que permitió restablecer la circulación en la zona. ULISES MARTÍNEZ

Lucía ¨N¨, de 42 años, circulaba a bordo de un vehículo Nissan Versa por el carril central, cuando intentó cambiar al carril derecho; sin embargo, no logró hacerlo al percatarse de que otro automóvil se aproximaba a alta velocidad.

El tráiler involucrado no logró frenar a tiempo y terminó impactando el automóvil que se atravesó repentinamente tras perder el control. ULISES MARTÍNEZ

Esto ocasionó que la conductora girara el volante hacia su lado izquierdo, perdiendo el control del vehículo e impactándose contra el muro de contención, lo que provocó el derribo de una ballena, la cual quedó atravesada en los carriles contrarios.

Tras el impacto, el automóvil fue proyectado nuevamente hacia la circulación y se atravesó al paso de un tráiler de la empresa Montoya Martínez, conducido por José Luis ¨N¨, de 38 años, quien, a pesar de frenar, no logró evitar la colisión.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance y coordinar las maniobras de retiro de las unidades involucradas. ULISES MARTÍNEZ

El impacto desplazó el vehículo varios metros hacia adelante, dejando la circulación afectada hasta el arribo de una grúa que retiró tanto el automóvil como la ballena. Posteriormente, ambas unidades fueron orilladas, en espera de las aseguradoras para llegar a un acuerdo por los daños ocasionados.

