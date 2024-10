Lizzeth, la conductora saltillense de InDrive que saltó a la fama con el documental de la app

Lizzeth Martínez es una joven saltillense que, desde hace dos años, decidió unirse al sistema InDrive. Su principal motivo era tener más tiempo para su familia. Hoy se ha convertido en un referente en la ciudad al ayudar a trasladar, de manera gratuita, a mujeres violentadas.

Además, ha formado una comunidad con sus compañeras para fortalecerse y brindarse apoyo.

Este año, Lizzeth salta a la fama a través del documental Inner, donde se da a conocer la historia de esta aplicación de servicio particular de traslados, que actualmente opera en 46 países.

En el documental se cuenta que este sistema de traslados inició en el invierno de 2012 en Siberia, luego de que los taxistas siberianos aumentaron de manera excesiva los costos de traslados durante el invierno.

La aplicación permite que tanto usuario como prestador de servicios puedan acordar el costo del traslado. Esta iniciativa, nacida en Siberia, es un éxito en el mundo y Saltillo no ha sido la excepción.

En este documental se destaca el trabajo de la saltillense Lizzeth, una joven que trabajaba en la policía municipal de Saltillo, pero hace dos años decidió dejar su trabajo para tener tiempo libre para su familia, así que, para obtener un ingreso, se unió a esta red de conductores.

“El miedo siempre está en cualquier situación y, como mujeres, siempre estamos expuestas aún más al riesgo, pero al final también creo que tengo esa vocación de servir y cuidar. Entonces, también vi esa oportunidad donde las chicas necesitan viajar seguras, de hecho, la mayor parte de las veces trabajo de noche”, indica en entrevista.

Lizzeth comenta que trabajaba de noche. En este transcurso vio a una joven violentada, a quien ayudó a trasladarse, otra más la contactó para recogerla y tuvo que ayudarla a salir de su casa porque su novio la había dejado encerrada.

“Una vez encontré en la calle a una chica que iba caminando y no tenía dinero para el carro, y pues igual se le ofreció el servicio, y ya me di cuenta de esta oportunidad para ayudar a mujeres que sufren violencia”, dijo.

Desde el año pasado, Lizzeth lanzó un llamado a través de su página de Facebook E Driver para ofrecer traslados gratuitos a mujeres violentadas.

Lizzeth ha logrado ganarse la confianza de sus clientas, y muchas de ellas ya se convirtieron en amigas.

“De hecho, a veces los fines de semana ya me están programando los viajes para ir por ellas, entonces me he ganado la confianza de ellas y ya se han hecho mis amigas”, dijo.

Actualmente, forma parte de una red de 200 conductores y otra más de 40 conductoras. En el caso de las mujeres, se mantienen en contacto para cuidarse, asesorarse y también para capacitarse, ya que Lizzeth también sabe de mecánica.

“También voy a dar pláticas contra la violencia, por parte del Instituto de la Mujer, y les voy a empezar a enseñar todo eso para empoderarlas y que puedan dar un servicio más tranquilo”, comentó.