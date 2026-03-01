Llama Obispo de Saltillo a fortalecer lazos familiares ante desafíos de la vida moderna

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 1 marzo 2026
    Llama Obispo de Saltillo a fortalecer lazos familiares ante desafíos de la vida moderna
    El obispo Hilario González llamó a fortalecer los lazos familiares desde el hogar. CORTESÍA

Monseñor Hilario González pide pasar de la ‘religiosidad’ a una fe coherente para reconstruir el tejido social y alcanzar la paz

En el marco del Día de la Familia, el obispo de la Diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González García, hizo un llamado a la comunidad para valorar y proteger el núcleo familiar ante las crecientes demandas laborales y económicas de la actualidad.

“Es una invitación a valorar nuestras familias, a ponerle mucho cariño, a establecer estos lazos de afecto, de pertenencia, de protección, de ayuda mutua en el que todos nos vamos desarrollando lo mejor posible”, expresó el prelado durante el primer domingo de marzo.

TE PUEDE INTERESAR: Alcaldes de capitales del país respaldan liderazgo de Javier Díaz al frente de la ACCM

Monseñor destacó que la vida contemporánea presenta retos que absorben el tiempo de los padres, como traslados y compromisos económicos. No obstante, señaló que la clave es encontrar “maneras de tener encuentros de calidad para la escucha, el diálogo y la comprensión”.

Respecto a la situación de violencia en el país, el jerarca católico subrayó la importancia de reconstruir el tejido social desde el barrio y la ciudad. “Debemos vencer el mal con la fuerza del bien; no debemos dejarnos vencer por la violencia”, enfatizó González García.

Sobre el fenómeno de miembros del crimen organizado que portan imágenes religiosas, el Obispo aclaró que existe una sensibilidad que no siempre corresponde con la fe católica. “Hay que proponer nuestra fe de manera coherente y sólida, más allá de supersticiones”, precisó.

Al ser cuestionado sobre la efectividad de oraciones como el Salmo 91 en contextos delictivos, señaló que la protección divina ocurre cuando se vive según los mandamientos. “El Señor quiere la conversión del pecador, no su muerte; quiere que se convierta y viva”, puntualizó.

Finalmente, invitó a las familias a participar en los retiros y movimientos parroquiales disponibles en la diócesis. “Ojalá que cada casa sea como el monte Tabor, donde Dios se manifiesta y donde podemos sentirnos amados por nuestro Padre Dios”, concluyó Monseñor.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Religión

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Hilario González García

Organizaciones


Iglesia Católica

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La medida surge de la nueva Ley para la Regulación de Establecimientos Privados para la Atención a las Adicciones en Coahuila.

Anexos de Coahuila ahora deben reportar al MP ingresos y altas de pacientes con adicciones
El trámite es gratuito y se realizará en línea del 2 al 19 de marzo

Este lunes inicia registro de la Beca Rita Cetina en Coahuila
Los bisontes vuelven a correr los prados en una reserva en Cuatro Ciénegas

Saltillo: Fotoperiodismo de VANGUARDIA... lo mejor de febrero de 2026
true

El domingo de ‘El Mencho’: la falsa normalidad
true

Radiografía de la inseguridad: ENVIPE 2025
Consejeros de guerra de Trump

Consejeros de guerra de Trump
Reforma electoral: Cámbienselas todas... o mejor, rechácenla

Reforma electoral: Cámbienselas todas... o mejor, rechácenla
¿Medios de comunicación, los nuevos espacios de apuestas?

¿Medios de comunicación, los nuevos espacios de apuestas?