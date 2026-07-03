Lluvias activan operativo y cierres viales en Saltillo (videos)

Las intensas lluvias registradas este viernes movilizaron a los cuerpos de emergencia de Saltillo, cuyos elementos desplegaron un operativo de atención para auxiliar a automovilistas afectados por las inundaciones, atender reportes ciudadanos y mantener vigilancia en distintos puntos de la ciudad. El Gobierno Municipal, a través de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que hasta el momento el saldo es blanco, sin personas lesionadas, aunque las precipitaciones provocaron encharcamientos que obligaron al cierre temporal de varias vialidades.

Las autoridades mantienen restringida la circulación en el bulevar Luis Donaldo Colosio, a la altura del Liceo Freinet; en un tramo del bulevar El Minero, frente al fraccionamiento Residencial Lucerna; así como en la lateral del bulevar Fundadores, en dirección de poniente a oriente, entre Loma Linda y Misión Cerritos.

Como parte del operativo preventivo, elementos de las distintas corporaciones han brindado apoyo a una decena de conductores cuyos vehículos quedaron varados, principalmente en los sectores norte y oriente de la capital coahuilense.

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En la colonia Los Ramones, policías municipales auxiliaron a varias familias y estudiantes de nivel primaria que se dirigían a una ceremonia de graduación, facilitando su traslado hasta el auditorio de la Universidad La Salle para que pudieran llegar de manera segura al evento.

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Además de las acciones relacionadas con las lluvias, personal del Cuerpo de Bomberos atendió un incendio registrado en una palmera ubicada en la colonia Morelos, sobre la calle 11, entre las calles 24 y 26, logrando controlar el fuego sin que se reportaran personas afectadas.

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La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana exhortó a la población a extremar precauciones al conducir, reducir la velocidad, respetar los cierres viales y evitar transitar por zonas inundadas mientras persistan las condiciones climatológicas.

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