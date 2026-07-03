Asociación vecinal pide atender predio tras incendio junto al Nogal, en Saltillo (video)

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    Asociación vecinal pide atender predio tras incendio junto al Nogal, en Saltillo (video)
    Elementos de Bomberos de Saltillo acudieron al sitio tras el reporte del incendio y lograron controlar el fuego. REDES SOCIALES

El fuego consumió vegetación y dañó parte de la infraestructura; habitantes solicitan limpieza y mantenimiento para prevenir nuevos riesgos

La Asociación de Vecinos del Nogal, junto con habitantes del sector cercano a la colonia Los Ángeles, en Saltillo, solicitó a las autoridades municipales intervenir el predio ubicado a un costado de este emblemático árbol. Lo anterior, luego del incendio registrado la tarde de este viernes, que dejó daños en la vegetación y parte de la infraestructura del lugar.

A través de sus redes sociales, la asociación informó que el siniestro ocurrió después de las 14:00 horas. Señaló que fue controlado por elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes acudieron tras el reporte realizado por vecinos de la zona.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/a-casi-un-ano-de-la-agresion-emiliano-aldaco-busca-apoyo-para-una-nueva-cirugia-GM21875672

De acuerdo con la publicación, el fuego provocó pérdida de flora y fauna. Además, ocasionó daños en postes de energía eléctrica y en el carrizo. También obligó al cierre temporal del paso peatonal, aunque posteriormente la circulación vehicular fue restablecida.

La asociación destacó que el Nogal no sufrió afectaciones y permanece en buen estado. Asimismo, señaló que, según información proporcionada por Bomberos, las causas del incendio aún no han sido determinadas.

También informó que se dio aviso a Servicios Primarios, Alumbrado Público y a la Comisión de Seguridad para atender los daños ocasionados por el incendio. Las dependencias realizarán las labores correspondientes en el área.

En el mismo pronunciamiento, la Asociación de Vecinos del Nogal hizo un llamado al Ayuntamiento de Saltillo para atender solicitudes previamente planteadas. Entre ellas, el mantenimiento de la barda perimetral del predio, la recuperación de las banquetas de la calle Sauce y la limpieza integral de esa vialidad.

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Tras controlar el incendio, en la zona permanecieron carrizos derribados y áreas acordonadas mientras continuaban las labores de atención. REDES SOCIALES

Los vecinos consideraron que, si bien el incendio no dejó personas lesionadas ni daños mayores, el hecho evidenció la necesidad de intervenir el predio. Afirmaron que estas acciones ayudarían a reducir riesgos y proteger tanto a quienes habitan en la zona como al patrimonio ambiental del sector.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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