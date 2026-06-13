Saltillo: Con maquinaria pesada, realizan limpieza profunda en callejones de la colonia Morelos

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    Saltillo: Con maquinaria pesada, realizan limpieza profunda en callejones de la colonia Morelos
    Con apoyo de maquinaria pesada fueron eliminados importantes volúmenes de escombro y basura en distintos puntos del sector. CORTESÍA

Brigadas municipales intervienen colonias, corredores viales y zonas recreativas para mejorar condiciones sanitarias y de convivencia

Con el objetivo de mantener entornos más seguros, funcionales y agradables para la ciudadanía, el Gobierno Municipal fortaleció las labores permanentes de limpieza, conservación y rehabilitación en distintos puntos de Saltillo.

Las acciones forman parte de una estrategia integral orientada a mejorar la imagen urbana, prevenir riesgos sanitarios y recuperar espacios de uso común para beneficio de las familias saltillenses.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/intensifica-saltillo-limpieza-de-arroyos-para-prevenir-inundaciones-NE21347318

Uno de los operativos más relevantes se desarrolló en la colonia Morelos, donde cuadrillas municipales realizaron una limpieza profunda en diversos callejones que acumulaban basura, escombro y maleza, condiciones que representaban focos de contaminación y afectaban la seguridad de los habitantes.

$!Cuadrillas municipales realizaron jornadas intensivas de limpieza en callejones de la colonia Morelos para retirar residuos y maleza acumulada.
Cuadrillas municipales realizaron jornadas intensivas de limpieza en callejones de la colonia Morelos para retirar residuos y maleza acumulada. CORTESÍA

Para agilizar los trabajos fue necesaria la utilización de maquinaria pesada tipo retroexcavadora, con la que se retiraron importantes cantidades de residuos acumulados en los pasillos ubicados entre las calles 15 y 13, así como en los tramos comprendidos entre las calles 10, 11 y 8.

Estas labores permitieron liberar espacios, mejorar la movilidad peatonal y reducir riesgos asociados a la proliferación de fauna nociva y a la acumulación de desechos.

“Aquí trabajamos todos los días para mantener una ciudad limpia, ordenada y en mejores condiciones para nuestras familias, porque la atención de colonias, vialidades y espacios públicos es una prioridad permanente”, expresó el alcalde Javier Díaz González.

MANTENIMIENTO PERMANENTE EN DISTINTOS SECTORES

De manera simultánea, personal del programa “Aquí Andamos” llevó a cabo trabajos especializados de poda y conservación de palmeras Washingtonia localizadas sobre el camellón central del periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia Quinta Los Ángeles.

Las brigadas también extendieron sus acciones a diversas plazas públicas ubicadas en colonias como Privada Morelos, Magisterio Sección 38 y Latinoamericana, donde se efectuaron labores integrales de mantenimiento.

Los trabajos incluyeron barrido manual, deshierbe, retiro de residuos, limpieza de andadores, conservación de áreas verdes y acondicionamiento general de espacios destinados a la convivencia familiar, la recreación y la actividad física.

$!Diversas plazas públicas de Saltillo recibieron acciones de conservación para fortalecer la convivencia y el uso recreativo de estos espacios.
Diversas plazas públicas de Saltillo recibieron acciones de conservación para fortalecer la convivencia y el uso recreativo de estos espacios. CORTESÍA

La administración municipal destacó que estas acciones forman parte de un esquema permanente de atención urbana que busca preservar espacios públicos en óptimas condiciones para todos los ciudadanos.

Asimismo, el Alcalde recordó que la población puede reportar necesidades relacionadas con servicios municipales a través del chatbot “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08, herramienta que permite canalizar solicitudes y agilizar la atención de reportes ciudadanos.

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