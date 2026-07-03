Lluvias provocan cierres viales y movilización de cuerpos de auxilio en Saltillo

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Saltillo
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    Lluvias provocan cierres viales y movilización de cuerpos de auxilio en Saltillo

Fuerte lluvia se registró en varios sectores de la ciudad

Las lluvias registradas este viernes en Saltillo generaron afectaciones en distintos puntos de la ciudad, lo que derivó en la movilización de corporaciones de emergencia y seguridad para brindar apoyo a automovilistas y ciudadanos.

De acuerdo con información del Gobierno Municipal, a través de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni incidentes de gravedad, por lo que el saldo permanece blanco.

Entre las principales afectaciones se encuentran tres cierres viales debido a la acumulación de agua. Los puntos restringidos son el bulevar Luis Donaldo Colosio, a la altura del Liceo Freinet; un tramo del bulevar El Minero, frente al fraccionamiento Residencial Lucerna; y la lateral del bulevar Fundadores, en el sentido de poniente a oriente, entre las colonias Loma Linda y Misión Cerritos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/incendian-vivienda-tras-denuncias-de-presunto-maltrato-contra-perros-en-saltillo-IN21864729

Las autoridades informaron que alrededor de diez automovilistas recibieron apoyo tras quedar varados, principalmente en sectores del norte y oriente de la capital coahuilense.

En otra intervención, elementos de la Policía Municipal acudieron al sector Los Ramones para auxiliar a varias familias y a estudiantes de nivel primaria, quienes fueron trasladados al auditorio de la Universidad La Salle para asistir a una ceremonia de graduación.

Por otra parte, personal del Cuerpo de Bomberos atendió un incendio registrado en una palmera ubicada en la colonia Morelos, sobre la calle 11, entre las calles 24 y 26, logrando controlar el fuego sin que se reportaran mayores consecuencias.

Ante las condiciones meteorológicas, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana reiteró el llamado a la población para extremar precauciones al conducir, respetar los señalamientos viales y evitar cruzar zonas con encharcamientos o corrientes de agua.

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