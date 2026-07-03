Lluvias provocan cierres viales y movilización de cuerpos de auxilio en Saltillo

Las lluvias registradas este viernes en Saltillo generaron afectaciones en distintos puntos de la ciudad, lo que derivó en la movilización de corporaciones de emergencia y seguridad para brindar apoyo a automovilistas y ciudadanos.

De acuerdo con información del Gobierno Municipal, a través de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni incidentes de gravedad, por lo que el saldo permanece blanco.

Entre las principales afectaciones se encuentran tres cierres viales debido a la acumulación de agua. Los puntos restringidos son el bulevar Luis Donaldo Colosio, a la altura del Liceo Freinet; un tramo del bulevar El Minero, frente al fraccionamiento Residencial Lucerna; y la lateral del bulevar Fundadores, en el sentido de poniente a oriente, entre las colonias Loma Linda y Misión Cerritos.