Localizan a hombre sin vida en un arroyo de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Localizan a hombre sin vida en un arroyo de Saltillo
    Autoridades realizaron los trabajos de rescate.

Al parecer, fue arrastrado por la corriente de agua que causaron las fuertes lluvias durante la tarde del lunes

Atrapado entre la basura y la maleza fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en un profundo arroyo que conecta las colonias Anáhuac y Valle Universidad, al poniente de Saltillo.

El hallazgo fue reportado durante la tarde-noche de este martes, lo que movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Policía Estatal y otras corporaciones de seguridad, quienes acudieron al sitio para realizar las labores de recuperación del cadáver.

Debido a las difíciles condiciones del terreno y a la profundidad del arroyo, fue necesario instalar equipo de iluminación en los alrededores, además de utilizar las denominadas “Quijadas de la Vida” y otro equipo de rescate para facilitar la extracción.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/le-cierran-el-paso-derrapa-y-termina-bajo-otro-vehiculo-en-saltillo-resulta-lesionado-NN21971804

El cuerpo se encontraba atorado entre unas rejas metálicas y una estructura de concreto, lo que complicó las maniobras de los rescatistas, quienes trabajaron durante varias horas para lograr su recuperación.

De acuerdo con los primeros informes, las autoridades señalaron que durante la presente semana recibieron el reporte de una persona que era arrastrada por la corriente de un arroyo al sur de Saltillo. El incidente ocurrió sobre la calzada Antonio Narro, a la altura de los Arcos de la colonia Bellavista; sin embargo, pese a la movilización de los cuerpos de emergencia, en ese momento no fue posible localizarla.

Por las características del caso, las autoridades presumen que el cuerpo encontrado podría corresponder a esa misma persona, aunque será mediante las investigaciones y los estudios forenses como se confirme o descarte dicha hipótesis.

El hallazgo obligó a las autoridades a acordonar la zona y restringir el paso de peatones sobre el puente ubicado en el sector, con el fin de permitir que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaran el procesamiento de la escena y la recolección de indicios.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa del fallecimiento y establecer su identidad.

Hasta el cierre de esta edición, el hombre permanecía en calidad de no identificado. De manera preliminar, se informó que tenía una edad aproximada de entre 40 y 45 años.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Fiscalía informó que los exfuncionarios ya se encuentran a disposición del Poder Judicial para continuar con el proceso correspondiente.

Caso de Tania Flores ya está en manos del Poder Judicial: Fiscalía de Coahuila
El sistema de videovigilancia de Torreón opera con más de mil 400 cámaras distribuidas en distintos sectores de la ciudad.

Riquelme anuncia plan de fortalecimiento para la Policía de Torreón; supervisa C2
Tanto Antonio Flores como Fernando Rodríguez han promovido recursos legales y sostienen que les corresponde ejercer la diputación mientras se resuelve el litigio.

Congreso de Coahuila deja en manos de tribunales definición de curul del PT
Hervey Valenzuela afirmó que los trabajadores esperan que el Gobierno Federal aplique la ley y evite que el caso de Alonso Ancira vuelva a quedar impune.

‘Cárcel para Alonso Ancira’, exigen ex obreros de AHMSA en Monclova
Gerardo Aguado pidió a la CFE a resolver los apagones que afectan a Torreón y la Región Laguna, así como a difundir el procedimiento para solicitar indemnizaciones por daños.

Exhortan a la CFE a atender apagones y difundir el proceso de indemnización en La Laguna
Miguel Ángel Riquelme Solís adelantó que reducirá su presencia en eventos públicos para concentrarse en reuniones de trabajo y una revisión interna de las áreas municipales.

Miguel Riquelme alista ajustes en el gabinete y revisión integral del Municipio de Torreón
El Gobierno del Estado afinó la planeación del plan ejecutivo para las acciones que arrancarán a partir de agosto.

Coahuila: Manolo Jiménez pide a su gabinete mantener el ritmo de trabajo para cumplir metas del segundo semestre
La propuesta de matrimonio fue realizada durante los festejos del Día de la Independencia de 2025 en la Plaza de Armas; personas cercanas a la familia aseguran que Diana aceptó bajo presión.

Diana llegó a Saltillo huyendo de CDMX; presunto feminicida la acorraló frente a miles de personas para que aceptara casarse