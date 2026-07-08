Localizan a hombre sin vida en un arroyo de Saltillo

Debido a las difíciles condiciones del terreno y a la profundidad del arroyo, fue necesario instalar equipo de iluminación en los alrededores, además de utilizar las denominadas “Quijadas de la Vida” y otro equipo de rescate para facilitar la extracción.

El hallazgo fue reportado durante la tarde-noche de este martes, lo que movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Policía Estatal y otras corporaciones de seguridad, quienes acudieron al sitio para realizar las labores de recuperación del cadáver.

Atrapado entre la basura y la maleza fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en un profundo arroyo que conecta las colonias Anáhuac y Valle Universidad, al poniente de Saltillo.

El cuerpo se encontraba atorado entre unas rejas metálicas y una estructura de concreto, lo que complicó las maniobras de los rescatistas, quienes trabajaron durante varias horas para lograr su recuperación.

De acuerdo con los primeros informes, las autoridades señalaron que durante la presente semana recibieron el reporte de una persona que era arrastrada por la corriente de un arroyo al sur de Saltillo. El incidente ocurrió sobre la calzada Antonio Narro, a la altura de los Arcos de la colonia Bellavista; sin embargo, pese a la movilización de los cuerpos de emergencia, en ese momento no fue posible localizarla.

Por las características del caso, las autoridades presumen que el cuerpo encontrado podría corresponder a esa misma persona, aunque será mediante las investigaciones y los estudios forenses como se confirme o descarte dicha hipótesis.

El hallazgo obligó a las autoridades a acordonar la zona y restringir el paso de peatones sobre el puente ubicado en el sector, con el fin de permitir que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaran el procesamiento de la escena y la recolección de indicios.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa del fallecimiento y establecer su identidad.

Hasta el cierre de esta edición, el hombre permanecía en calidad de no identificado. De manera preliminar, se informó que tenía una edad aproximada de entre 40 y 45 años.