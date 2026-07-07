$!Le cierran el paso, derrapa y termina bajo otro vehículo en Saltillo; resulta lesionado

Con lesiones de gravedad terminó un motociclista tras participar en un accidente registrado sobre el bulevar Antonio Narro, entre las calles El Morillo y Enrique Martínez y Martínez, luego de que un automóvil presuntamente le quitara el derecho de paso al incorporarse a la vialidad desde una obra, en Saltillo.

Conforme a las declaraciones de los testigos, el conductor de la motocicleta intentó evitar el impacto y derrapó; sin embargo, no logró detenerse y terminó chocando contra el automóvil Chevrolet Beat involucrado.