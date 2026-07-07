Le cierran el paso, derrapa y termina bajo otro vehículo en Saltillo; resulta lesionado
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El conductor de la motocicleta fue trasladado a un hospital luego de ser estabilizado por paramédicos tras sufrir lesiones de gravedad
Con lesiones de gravedad terminó un motociclista tras participar en un accidente registrado sobre el bulevar Antonio Narro, entre las calles El Morillo y Enrique Martínez y Martínez, luego de que un automóvil presuntamente le quitara el derecho de paso al incorporarse a la vialidad desde una obra, en Saltillo.
Conforme a las declaraciones de los testigos, el conductor de la motocicleta intentó evitar el impacto y derrapó; sin embargo, no logró detenerse y terminó chocando contra el automóvil Chevrolet Beat involucrado.
Tras el impacto, la motocicleta salió proyectada hacia los carriles de circulación contrarios, donde fue arrastrada por otro vehículo que transitaba por la misma vialidad, pero en sentido opuesto, lo que agravó las consecuencias del accidente.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención al motociclista, identificado como José Osvaldo “N”, de 26 años. Después de ser estabilizado, fue trasladado en estado grave a un hospital para recibir atención médica.
El automóvil señalado como presunto responsable es un Chevrolet Beat, conducido por Pedro “N”, de 36 años, quien presuntamente se incorporó a la vialidad sin ceder el paso al motociclista.
Elementos de las autoridades tomaron conocimiento del accidente y realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica de los hechos y deslindar responsabilidades.