Le cierran el paso, derrapa y termina bajo otro vehículo en Saltillo; resulta lesionado

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Le cierran el paso, derrapa y termina bajo otro vehículo en Saltillo; resulta lesionado
    La motocicleta salió proyectada hacia los carriles de circulación contrarios, y terminó bajo otro auto. ULISES MARTÍNEZ

El conductor de la motocicleta fue trasladado a un hospital luego de ser estabilizado por paramédicos tras sufrir lesiones de gravedad

Con lesiones de gravedad terminó un motociclista tras participar en un accidente registrado sobre el bulevar Antonio Narro, entre las calles El Morillo y Enrique Martínez y Martínez, luego de que un automóvil presuntamente le quitara el derecho de paso al incorporarse a la vialidad desde una obra, en Saltillo.

Conforme a las declaraciones de los testigos, el conductor de la motocicleta intentó evitar el impacto y derrapó; sin embargo, no logró detenerse y terminó chocando contra el automóvil Chevrolet Beat involucrado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/no-alcanza-pipa-a-frenar-provoca-fuerte-choque-y-desata-doble-volcadura-en-saltillo-EN21971126

Tras el impacto, la motocicleta salió proyectada hacia los carriles de circulación contrarios, donde fue arrastrada por otro vehículo que transitaba por la misma vialidad, pero en sentido opuesto, lo que agravó las consecuencias del accidente.

$!Le cierran el paso, derrapa y termina bajo otro vehículo en Saltillo; resulta lesionado

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención al motociclista, identificado como José Osvaldo “N”, de 26 años. Después de ser estabilizado, fue trasladado en estado grave a un hospital para recibir atención médica.

El automóvil señalado como presunto responsable es un Chevrolet Beat, conducido por Pedro “N”, de 36 años, quien presuntamente se incorporó a la vialidad sin ceder el paso al motociclista.

$!Le cierran el paso, derrapa y termina bajo otro vehículo en Saltillo; resulta lesionado

Elementos de las autoridades tomaron conocimiento del accidente y realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica de los hechos y deslindar responsabilidades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Última hora Saltillo
choque de moto

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Fiscalía informó que los exfuncionarios ya se encuentran a disposición del Poder Judicial para continuar con el proceso correspondiente.

Caso de Tania Flores ya está en manos del Poder Judicial: Fiscalía de Coahuila
El sistema de videovigilancia de Torreón opera con más de mil 400 cámaras distribuidas en distintos sectores de la ciudad.

Riquelme anuncia plan de fortalecimiento para la Policía de Torreón; supervisa C2
Tanto Antonio Flores como Fernando Rodríguez han promovido recursos legales y sostienen que les corresponde ejercer la diputación mientras se resuelve el litigio.

Congreso de Coahuila deja en manos de tribunales definición de curul del PT
Hervey Valenzuela afirmó que los trabajadores esperan que el Gobierno Federal aplique la ley y evite que el caso de Alonso Ancira vuelva a quedar impune.

‘Cárcel para Alonso Ancira’, exigen ex obreros de AHMSA en Monclova
Gerardo Aguado pidió a la CFE a resolver los apagones que afectan a Torreón y la Región Laguna, así como a difundir el procedimiento para solicitar indemnizaciones por daños.

Exhortan a la CFE a atender apagones y difundir el proceso de indemnización en La Laguna
Miguel Ángel Riquelme Solís adelantó que reducirá su presencia en eventos públicos para concentrarse en reuniones de trabajo y una revisión interna de las áreas municipales.

Miguel Riquelme alista ajustes en el gabinete y revisión integral del Municipio de Torreón
El Gobierno del Estado afinó la planeación del plan ejecutivo para las acciones que arrancarán a partir de agosto.

Coahuila: Manolo Jiménez pide a su gabinete mantener el ritmo de trabajo para cumplir metas del segundo semestre
La propuesta de matrimonio fue realizada durante los festejos del Día de la Independencia de 2025 en la Plaza de Armas; personas cercanas a la familia aseguran que Diana aceptó bajo presión.

Diana llegó a Saltillo huyendo de CDMX; presunto feminicida la acorraló frente a miles de personas para que aceptara casarse