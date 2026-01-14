Localizan con vida a campesino extraviado en General Cepeda

Luego de tres días de búsqueda por parte de civiles y autoridades, Manuel Reyna Salazar fue localizado con vida en las inmediaciones del Ejido San Vicente, en General Cepeda, Coahuila.

Un breve comunicado de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado informó que el hombre, de 85 años, se encuentra sano y estable. La localización se logró mediante un operativo en el que participaron el Municipio de General Cepeda, Protección Civil Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado.

La persona fue ubicada en el Ejido San Vicente y se encuentra en traslado a ese punto para recibir valoración médica y ser entrevistada por las autoridades. Por tratarse de un caso con datos personales, no se proporcionaron más detalles sobre su situación.

En redes sociales, agrupaciones civiles que participaron en la búsqueda señalaron que realizaron recorridos durante 24 horas para dar con su paradero. El hallazgo fue considerado un milagro por la comunidad, ya que Manuel se dedica a la actividad de prestamista y a la venta de ganado.

Se mantiene la versión de que podría haber sido víctima de una agresión; sin embargo, esta información permanece bajo hermetismo por parte de las autoridades, quienes continúan con la investigación.