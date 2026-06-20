En Saltillo, le quitan el derecho de paso a motociclista y pierde la vida

Conforme a las primeras investigaciones de las autoridades municipales que tomaron conocimiento del accidente, el conductor de un vehículo Chevrolet Corsa, identificado como Juan de 46 años, transitaba con dirección de Saltillo hacia Monclova. Presuntamente intentó realizar una maniobra de retorno sobre la vía.

Un motociclista perdió la vida la mañana de este sábado luego de verse involucrado en un accidente vial sobre la carretera Saltillo -Monclova, a la altura del kilómetro 3, cerca del parque Santa María.

Al efectuar la vuelta, no vio la motocicleta y le quitó el derecho de paso. Lo anterior provocó que la unidad de dos ruedas se impactara contra la parte lateral del automóvil. Tras el choque, el motociclista salió proyectado cerca de 10 metros y cayó sobre el pavimento, donde sufrió lesiones de gravedad.

Personas que se encontraban en el lugar solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia. Sin embargo, al arribar los paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Elementos de seguridad acudieron para tomar conocimiento de los hechos y acordonar el área. Mientras tanto, personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del accidente y ordenar el levantamiento del cuerpo.