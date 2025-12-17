Maestros del Tecnológico de Saltillo protestan por retrasos en pagos y prestaciones

Saltillo
/ 17 diciembre 2025
    Maestros del Tecnológico de Saltillo protestan por retrasos en pagos y prestaciones
    Docentes se manifestaron sobre el bulevar Venustiano Carranza para denunciar presuntos retrasos de hasta un mes en el pago de salarios y prestacione. FOTO: SERGIO SOTO

Docentes afiliados a la Sección 61 del sindicato bloquearon parcialmente el bulevar Venustiano Carranza para exigir la regularización de salarios y prestaciones que, aseguran, presentan un atraso de al menos un mes

Un grupo de maestros del Instituto Tecnológico de Saltillo se manifestó la mañana de este día sobre el bulevar Venustiano Carranza, a la altura del cruce con la calle Reynosa, para denunciar presuntos retrasos en el pago de sueldos y prestaciones laborales.

De acuerdo con los manifestantes, la problemática se arrastra desde hace aproximadamente un mes, sin que hasta el momento exista una respuesta clara por parte de las autoridades federales, lo que motivó la protesta en una de las vialidades más transitadas de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Tec de Saltillo arranca semestre con crecimiento en matrícula y presencia internacional

$!Integrantes de la Sección 61 del sindicato señalaron que, pese a los oficios enviados, no han recibido respuesta a la problemática de pagos.
Integrantes de la Sección 61 del sindicato señalaron que, pese a los oficios enviados, no han recibido respuesta a la problemática de pagos. FOTO: SERGIO SOTO

Christian Aldaco Gonzalez, docente e integrante del sindicato, explicó que la inconformidad fue informada formalmente a través de su representación sindical. “La Sección 61 a la que nosotros pertenecemos nos manda un oficio donde informa que no hay respuesta a la problemática de pagos”, señaló durante la manifestación.

Los docentes indicaron que la falta de certeza sobre la fecha de pago ha generado afectaciones económicas y preocupación entre el personal académico, por lo que advirtieron que, de no obtener una solución en el corto plazo, podrían intensificar sus acciones de protesta.

$!Los manifestantes mantenían cerrado un tramo del V. Carranza.
Los manifestantes mantenían cerrado un tramo del V. Carranza. FOTO: OMAR SAUCEDO

La movilización ocasionó afectaciones temporales a la circulación vehicular en el sector, mientras los manifestantes exigían diálogo y una pronta regularización de los adeudos pendientes.

Temas


Manifestaciones

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El país se está transformado

El país se está transformado

true

Sheinbaum: Viva la autodeterminación, pero que sea de izquierda
true

Huyamos de la intolerancia y la ignorancia
Además de vivienda, el empresario participó en la construcción de naves industriales y edificios emblemáticos.

Reconocen legado de Sergio Verduzco en la historia de la construcción en Saltillo
Luisa Alcalde consideró que es importante la unión que se tiene con el Partido del Trabajo.

Morena irá en alianza con PT en elecciones de Coahuila: Luisa María Alcalde desde Saltillo
Cita. El cantante veracruzano se presentará en el Auditorio del Parque Las Maravillas, uno de los recintos más importantes para conciertos en la ciudad.

¡Se adelantó Santa Claus! Confirma El Malilla regreso a Saltillo con concierto en marzo de 2026
La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha mientras el presidente Donald Trump se reúne con el primer ministro de Israel, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el 4 de febrero de 2025, en Washington.

Susie Wiles, mano derecha de Trump, revela cómo es trabajar en la Casa Blanca
Un soldado camina por el cementerio de Lisove en Kiev, Ucrania, el 4 de diciembre de 2025. El plan estadounidense-europeo para proteger a Ucrania de futuros ataques rusos una vez finalizada la guerra actual exige un ejército ucraniano más robusto, el despliegue de fuerzas europeas en el país para disuadir otra invasión y un mayor uso de la inteligencia estadounidense, según funcionarios familiarizados con los borradores de dos documentos de seguridad que detallan la propuesta.

Europa y EE. UU. dicen avanzar en un plan para blindar a Ucrania