Maestros del Tecnológico de Saltillo protestan por retrasos en pagos y prestaciones

Un grupo de maestros del Instituto Tecnológico de Saltillo se manifestó la mañana de este día sobre el bulevar Venustiano Carranza, a la altura del cruce con la calle Reynosa, para denunciar presuntos retrasos en el pago de sueldos y prestaciones laborales.

De acuerdo con los manifestantes, la problemática se arrastra desde hace aproximadamente un mes, sin que hasta el momento exista una respuesta clara por parte de las autoridades federales, lo que motivó la protesta en una de las vialidades más transitadas de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Tec de Saltillo arranca semestre con crecimiento en matrícula y presencia internacional