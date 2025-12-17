Maestros del Tecnológico de Saltillo protestan por retrasos en pagos y prestaciones
Docentes afiliados a la Sección 61 del sindicato bloquearon parcialmente el bulevar Venustiano Carranza para exigir la regularización de salarios y prestaciones que, aseguran, presentan un atraso de al menos un mes
Un grupo de maestros del Instituto Tecnológico de Saltillo se manifestó la mañana de este día sobre el bulevar Venustiano Carranza, a la altura del cruce con la calle Reynosa, para denunciar presuntos retrasos en el pago de sueldos y prestaciones laborales.
De acuerdo con los manifestantes, la problemática se arrastra desde hace aproximadamente un mes, sin que hasta el momento exista una respuesta clara por parte de las autoridades federales, lo que motivó la protesta en una de las vialidades más transitadas de la ciudad.
Christian Aldaco Gonzalez, docente e integrante del sindicato, explicó que la inconformidad fue informada formalmente a través de su representación sindical. “La Sección 61 a la que nosotros pertenecemos nos manda un oficio donde informa que no hay respuesta a la problemática de pagos”, señaló durante la manifestación.
Los docentes indicaron que la falta de certeza sobre la fecha de pago ha generado afectaciones económicas y preocupación entre el personal académico, por lo que advirtieron que, de no obtener una solución en el corto plazo, podrían intensificar sus acciones de protesta.
La movilización ocasionó afectaciones temporales a la circulación vehicular en el sector, mientras los manifestantes exigían diálogo y una pronta regularización de los adeudos pendientes.