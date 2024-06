‘Males que agobian’ en Saltillo frente a elecciones: robos, aguas negras y rampas para personas en sillas de ruedas

“Que pongan más rampitas porque ahorita batallé mucho, se atravesó una camioneta en la mera rampa, lo bueno que mi hermana me trajo hasta acá para subir, no respetan a un discapacitado, ¿usted cree que me gusta andar así en la silla? Prefiero trabajar, por eso les dije que me ayudaran con la prótesis”.

Tras señalar la importancia de acudir a votar, pidió a quien gane la elección por la alcaldía apoyo para comprar la prótesis y la silla de ruedas porque ya se descompone. Para facilitarle el voto, le llevaron las boletas y el marcador afuera de la casilla y le entintaron el dedo.

La señora María Dolores Moreno, de 77 años, sufrió una caída hace casi año y medio, se quebró una pierna y la cadera, no puede caminar por falta de fuerzas. Refiere que las autoridades deben construir más rampas y arreglar las existentes porque es muy difícil desplazarse sobre ellas.

“Ellos piden el voto, uno se los da y ellos no responden, la silla ya no me sirve, si ando apenas, necesito una silla porque mi enfermedad va para largo, me dio una embolia, no puedo ni con la andadera”, señala.