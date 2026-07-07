Mantiene Saltillo operativo por afectaciones de las lluvias

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    Mantiene Saltillo operativo por afectaciones de las lluvias
    La maquinaria pesada apoyó las labores de limpieza y rehabilitación en zonas afectadas por las lluvias. CORTESÍA

Cuadrillas municipales retiraron árboles, escombros, lodo y basura en distintos puntos de la ciudad para reducir riesgos

El Gobierno Municipal de Saltillo mantiene un operativo de atención integral para atender los efectos de las recientes lluvias, mediante acciones coordinadas entre distintas dependencias para proteger a la población y restablecer la movilidad.

Con apoyo del Gobierno del Estado, personal del programa Aquí Andamos reforzó las labores de limpieza y rehabilitación en el cruce del arroyo La Encantada, sobre la calle Bernardino Oriente, entre Río Plata y Emiliano Zapata, donde retiró lodo, basura y sedimentos acumulados.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/premian-a-ganadores-del-primer-torneo-interprepas-en-saltillo-AN21979801

Además, cuadrillas municipales atendieron la caída de un árbol sobre una vivienda en el cruce de Juan Aldama y Guillermo Purcell, en la Zona Centro, así como el retiro de escombros ocasionados por el desprendimiento de un bolardo de fachada en la colonia Rodríguez Guayulera, con lo que se liberó la circulación.

El alcalde Javier Díaz González informó que las dependencias permanecen en alerta para responder a los reportes ciudadanos recibidos a través del Chat Bot Saltillo Fácil (844-160-08-08), además de realizar recorridos permanentes en arroyos, vialidades, plazas públicas y otros puntos estratégicos.

Las brigadas también intensificaron la limpieza de rejillas pluviales y el retiro de ramas, basura, lodo y otros desechos arrastrados por la corriente, con el objetivo de reducir riesgos de encharcamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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