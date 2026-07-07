Mantiene Saltillo operativo por afectaciones de las lluvias

Con apoyo del Gobierno del Estado, personal del programa Aquí Andamos reforzó las labores de limpieza y rehabilitación en el cruce del arroyo La Encantada, sobre la calle Bernardino Oriente, entre Río Plata y Emiliano Zapata, donde retiró lodo, basura y sedimentos acumulados.

El Gobierno Municipal de Saltillo mantiene un operativo de atención integral para atender los efectos de las recientes lluvias, mediante acciones coordinadas entre distintas dependencias para proteger a la población y restablecer la movilidad.

Además, cuadrillas municipales atendieron la caída de un árbol sobre una vivienda en el cruce de Juan Aldama y Guillermo Purcell, en la Zona Centro, así como el retiro de escombros ocasionados por el desprendimiento de un bolardo de fachada en la colonia Rodríguez Guayulera, con lo que se liberó la circulación.

El alcalde Javier Díaz González informó que las dependencias permanecen en alerta para responder a los reportes ciudadanos recibidos a través del Chat Bot Saltillo Fácil (844-160-08-08), además de realizar recorridos permanentes en arroyos, vialidades, plazas públicas y otros puntos estratégicos.

Las brigadas también intensificaron la limpieza de rejillas pluviales y el retiro de ramas, basura, lodo y otros desechos arrastrados por la corriente, con el objetivo de reducir riesgos de encharcamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias.