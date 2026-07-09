Mantienen alerta permanente en Saltillo ante lluvias y crecidas de arroyos

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Saltillo
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    Mantienen alerta permanente en Saltillo ante lluvias y crecidas de arroyos
    En el vado de Musa de León, a decir del Municipio, opera un sistema de alerta para evitar tragedias. ARCHIVO

Autoridades municipales coordinan operativos de respuesta rápida y emiten notificaciones a familias en zonas de riesgo

El Gobierno Municipal de Saltillo mantiene un operativo de alerta permanente y coordinación interinstitucional para atender de forma inmediata los sectores más vulnerables de la ciudad durante la temporada de lluvias, informó Francisco Saracho Navarro, secretario del Ayuntamiento de Saltillo.

“Hay un grupo en donde estamos organizados, está Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Medio Ambiente y Protección Civil, y estamos listos ante cualquier contingencia”, afirmó el funcionario municipal al detallar las acciones preventivas desplegadas en la capital.

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Las autoridades tienen identificados los puntos más vulnerables ante la acumulación de agua y bajadas de corriente, como la zona aledaña al bulevar Fundadores, así como los cruces de Musa de León y Pedro Figueroa, donde ya operan sistemas de alerta y semáforos pluviales.

“Nos permite actuar de una forma rápida, sobre todo a un costado de Fundadores donde baja mucha grava, para que inmediatamente Protección Civil y Obras Públicas puedan limpiar esas áreas y estar muy al pendiente de las crecidas de los arroyos”, destacó Saracho Navarro.

Asimismo, ante las afectaciones registradas en viviendas y vialidades por las recientes precipitaciones, diversas dependencias municipales han activado protocolos de asistencia social y auxilio vial para apoyar a la población que ha quedado varada o con daños en sus hogares.

“Seguridad Pública y Bomberos han estado auxiliando a los vehículos que se han visto varados y también en casas que han sido afectadas donde las corrientes de las lluvias han hecho afectaciones en las viviendas”, explicó.

Por otra parte, la Dirección de Protección Civil mantiene un monitoreo y notificación constante a las personas asentadas de manera irregular en los cauces y las márgenes de los arroyos, en un esfuerzo conjunto con autoridades federales para evitar tragedias durante las avenidas de agua.

“Hemos estado notificando a todas aquellas personas que se encuentran en las orillas de los arroyos, es un número importante de notificaciones que hemos hecho; además, debemos estar trabajando en forma coordinada con Conagua”, concluyó el funcionario.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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