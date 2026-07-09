Anuncia Javier Díaz tres drenajes pluviales estratégicos para Saltillo ante temporada de lluvias

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que el municipio mantiene desplegadas alrededor de 81 brigadas para atender las afectaciones por las recientes precipitaciones, al tiempo que avanza en la planeación del segundo semestre con obras clave de drenaje pluvial y el reforzamiento de los servicios primarios en toda la ciudad.

INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA PLUVIAL

Díaz González detalló que se ejecutan tres proyectos de drenaje pluvial en sectores prioritarios como Misión Cerritos, Gaspar Valdés y Mirasierra, este último con una inversión superior a los 23 millones de pesos, que permitirá captar los escurrimientos de la sierra y habilitar una nueva alternativa vial hacia el bulevar Fundadores.

“El día de ayer tuve una reunión con todo nuestro equipo de Obra Pública para revisar la calendarización del segundo semestre de las diferentes acciones a realizar en rehabilitación de calles, en el tema de los drenajes pluviales y en las diferentes obras que estamos llevando a cabo”, señaló el edil.

ATENCIÓN CIUDADANA Y CULTURA DE LIMPIEZA

Para agilizar la atención de reportes sobre bacheo, alumbrado y limpieza, el alcalde reiteró la importancia de utilizar la plataforma digital municipal para generar folios georreferenciados y dar seguimiento puntual a las demandas de las colonias.

“El chatbot de Saltillo Fácil nos ha ayudado a que automáticamente genere un folio, ingrese a nuestro sistema de gestión y, como consecuencia, nos permita calendarizar y programar las diferentes acciones a realizar por las distintas áreas”, explicó el mandatario municipal.

Asimismo, resaltó la campaña ”Tómala, cochino” para concientizar sobre el manejo de residuos sólidos, y recordó que existen multas de hasta 55 mil pesos o arresto administrativo para quienes insistan en tirar basura en la vía pública, medida con la que ya suman 12 personas sancionadas.

CONSOLIDACIÓN DE LA RUTA VINOS Y DINOS

En el ámbito turístico y económico, Javier Díaz anunció la incorporación de 11 nuevos viñedos a la ruta Vinos y Dinos en la región sureste, con lo que se alcanzará un total de 22 productores integrados en coordinación con la iniciativa privada, el Museo del Desierto y el Gobierno del Estado.

“Vamos a incorporar otros 11; serán 22, con la posibilidad de seguir sumando más en los próximos años, porque esta ruta de Vinos y Dinos viene a consolidarse como una gran atracción turística en la región sureste de Coahuila”, concluyó Díaz González.